Sean Penn osvojio Oscara, ali se nije pojavio. Razljutio fanove: ‘Što je bolje imao za raditi?’

Sean Penn nije prisustvovao 98. dodjeli Oscara u nedjelju, iako je osvojio svoj treći Oscar u karijeri.. Glumac, koji ima 65 godina, izostao je s ceremonije unatoč nominaciji, što je izazvalo podijeljene reakcije na društvenim mrežama – od bijesa do divljenja.

Penn je time postao četvrti muškarac u povijesti koji osvaja tri Oscara, pobijedivši Benicia del Tora, Jacoba Elordija, Delroya Linda i Stellana Skarsgarda u kategoriji - najbolji sporedni glumac. Njegova odsutnost razljutila je mnoge korisnike društvenih mreža koji su predlagali da buduće nagrade ne bi trebale ići onima koji se ne pojavljuju, osim ako nisu bolesnipa ne mogu doći.

U Ukrajinu u umjesto na dodjelu Oscara

Međutim, kasnije je otkriveno da je glumac i aktivist preskočio ceremoniju kako bi posjetio Ukrajinu, prema izvorima New York Timesa. Nije poznato zbog čega je točno Penn putovao, ali je ranije više puta posjećivao zemlju, uključujući snimanje dokumentarca o predsjedniku Zelenskom nakon invazije Rusije, piše Daily mail.

Ovo su neke reakcije publike i komentari na društvenim mrežama, fanovi su podijeljeni:

„Što je Sean Penn imao bolje za raditi nego otići na Oscare???”

„Ako se ne možeš potruditi doći na Oscare, nagrada bi trebala ići drugome.”

„Sean Penn nije došao i to je stvarno drsko.”

Neki su komentirali s humorom da Penn nije mogao izdržati bez cigarete tijekom ceremonije, podsjećajući na njegov nastup na Zlatnim globusima 2026. kada je pušio u zatvorenom prostoru.

Kieran Culkin koji je preuzeo nagradu u njegovo ime našalio se na račun Pennove odsutnosti:

„Sean Penn nije mogao biti ovdje večeras ili nije htio, pa ću ja prihvatiti nagradu u njegovo ime.”

Najveći pobjednici večeri

Ceremonija u Dolby Theatreu u Los Angelesu proslavila je najbolje filmove 2025. godine. Voditelj Conan O'Brien vratio se za drugu godinu zaredom, a film "Jedna bitka za drugom" osvojio je nagradu za najbolji film, s ukupno šest Oscara, čime je postao najveći pobjednik večeri.

Michael B. Jordan (39) osvojio je nagradu za najboljeg glumca u filmu 'Grešnici', nadmašivši favorita Timothéea Chalameta (Marty Veličanstveni), dok je Jessie Buckley (36) osvojila Oscara za najbolju glumicu u filmu Hamnet.

