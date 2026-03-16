Fanovi u šoku, gledaju i ne vjeruju: Je li Leo ukrao Pedru Pascalu brkove?

Na crvenom tepihu 98. dodjele Oscara 2026. pažnju nisu privukli samo pobjednici, već i odjevne kombinacije i novi imidži slavnih glumaca, koji su izazvali lavinu komentara na društvenim mrežama. Među najviše spominjanima bili su Leonardo DiCaprio i Pedro Pascal, svaki na svoj način pomičući granice očekivanog izgleda.

DiCaprio, koji je večer obilježio filmom "Jedna bitka za drugom", nagrađenim Oscara za najbolji film, pokazao je nešto drukčije izdanje od svog uobičajenog klasičnog i nenametljivog stila.

Foto: Mike Coppola/Getty images/Profimedia

Podijeljene reakcije na crvenom tepihu

Promjena je bila najviše vidljiva u njegovoj kosi i brkovima, što je odmah pokrenulo šale i komentare: neki su tvrdili da izgleda kao da "prolazi kroz krizu srednjih godina", dok su drugi primijetili da "ukrao brk Pedru Pascalu". Unatoč podijeljenim reakcijama, bilo je i onih kojima se DiCapriov novi izgled svidio, nazvavši ga "čistom elegancijom" i "najboljim izdanjem dosad".

S druge strane, Pedro Pascal, kojemu su brkovi dosad bili zaštitni znak, pojavio se na Oscarima u elegantnom, minimalističkom izdanju – bijela košulja s cvjetnim motivom i crne hlače, ali bez brkova i brade.

Foto: Admedia, Inc/Sipa USA/Profimedia

Reakcije obožavatelja bile su šokirane: mnogi su komentirali da izgleda posve drugačije, mlađe i mršavije, pa su na društvenim mrežama pisali da ne mogu prepoznati Pedra i da liči na „klon“.

Usporedba dvojice glumaca

U usporedbi, DiCaprio je riskirao dodajući novu notu svom prepoznatljivom stilu, dok je Pascal napravio radikalnu promjenu u svom vizualnom identitetu – što je izazvalo jednako burne reakcije, ali u drukčijem tonu. Dok je DiCaprio zabavljao i intrigirao, Pascal je više zbunio i iznenadio svoje fanove.

Bez obzira na različite reakcije, oba glumca dokazala su da na crvenom tepihu Oscara svaka promjena izgleda ne prolazi nezapaženo, a društvene mreže postaju brzo ogledalo svake modne i stilske odluke.

POGLEDAJTE VIDEO: Dodjela Oscara 2026.