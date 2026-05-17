U naletu automobila teško ozlijeđena djevojčica u Biogradu: Oglasila se policija

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak predvečer u Biogradu teško je ozlijeđena djevojčica, izvijestili su iz zadarske policije.

"U petak, 15. svibnja u Biogradu oko 18 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno dijete.

Prema provedenom očevidu sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok se 47-godišnji vozač kretao automobilom zadarskih registarskih oznaka kolnikom u Lastovskoj ulici kojom prilikom je došlo do naleta vozila na djevojčicu koja je iz dvorišta kuće istrčala na cestu", navode iz PU zadarske.

Djevojčici je pružena liječnička pomoć u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.