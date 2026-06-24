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'APSOLUTNO SRAMOTA' /

Gana teško oštećena protiv Engleske?! Čak je i Rooney uzviknuo: 'To je penal'

Gana teško oštećena protiv Engleske?! Čak je i Rooney uzviknuo: 'To je penal'
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Foto: ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia

Sporna situacija dogodila se kada je Ezri Konsa uklizao na Aduovo koljeno i spriječio ga u udarcu

24.6.2026.
1:11
Sportski.netHina
ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia
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U susretu 2. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj se natječe i Hrvatska, Engleska i Gana su u Bostonu igrale 0-0.

Bezidejna Engleska imala je gotovo dvije trećine vremena loptu u svom posjedu, ali nije pronalazila rješenje za gustu obranu Gane koja se od samog početka susreta postavila tako da igra na bod.

Koliko je slaba bila predstava oba sastava u prvom poluvremenu pokazuje i podatak kako nije upućen niti jedan udarac u okvir gola. Štoviše, Gana nije niti jednom niti zaprijetila Pickfordu dok je Engleska prijetila šest puta, ali niti jedan od tih šest pokušaja nije bio niti blizu vrata.

Do kraja susreta nije bilo golova, ali nakon utakmice puno se govori i o jednoj sudačkoj odluci koja je mogla potpuno promijeniti rasplet. Ganci smatraju da su oštećeni za kazneni udarac, a isto tvrdi i Archivo VAR, stranica specijalizirana za analizu suđenja.

Sporna situacija dogodila se kada je Ezri Konsa uklizao na Aduovo koljeno i spriječio ga u udarcu, pri čemu nije dotaknuo loptu. Archivo VAR tvrdi da je riječ o čistom kaznenom udarcu za Ganu.

"Konsa uklizava na Aduovo koljeno, sprječava ga da puca i ni u jednom trenutku ne dodiruje loptu. Čisti penal", objavio je Archivo pa u nastavku kritizirao i ukupnu razinu suđenja na turniru: 

"Svjetsko prvenstvo, gledano prema pravilima, pokazuje se kao apsolutna sramota."

U popularnoj BBC-evoj emisiji Match of the Day posebno se analizirala ta sporna situacija, a bivši engleski napadač Wayne Rooney ocijenio je da je Gana možda mogla dobiti penal. 

"Mislim da je to kazneni udarac. Konsa je jako riskirao. Noge su mu bile u zraku kada je uletio u start i pogodio je igrača, a ne loptu. Po meni, to se vrlo lako moglo dosuditi", rekao je Rooney, a s njim se složili i brojni drugi britanski analitičari. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.GanaPenalEngleska
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