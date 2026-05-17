Policija pronašla vozača koji je noćas ubio djevojku (22) na zebri: 'Istraga u tijeku'

PU zagrebačka izvijestila je kako su u nedjelju ujutro pronašli vozača koji je u subotu navečer ubio djevojku na zebri.

"Danas, 17. svibnja u jutarnjim satima, osoba koja se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod nadzorom je policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", stoji u ojavi policije.

Podsjetimo, nepoznati vozač u subotu oko 23.20 sati svojim automobilom na Peščenici naletio je na djevojku (22) pa pobjegao. Hitna pomoć odmah je stigla na mjesto nesreće, ali djevojci nije bilo spasa, mogli su samo konstatirati smrt.

Kako Jutarnji doznaje, nesreća je bila u Ulici Donje Svetice kod kućnog broja 59. Djevojka je navodno prelazila cestu preko zebre kada je na nju naletio vozač. Svjedok očevidac ispričao je da je vozač bez kočenja naletio na prolaznicu, a nakon naleta je prikočio da bi potom stisnuo gas i pobjegao. Djevojka je stradala petstotinjak metara od kućnog praga.