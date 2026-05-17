Potraga za vozačem! Ubio djevojku (22) na zebri pa pobjegao: 'Bez kočenja je naletio na nju'

Zagrebačka policija traga za nepoznatim vozačem koji je u subotu oko 23.20 sati svojim automobilom na Peščenici naletio na djevojku (22) pa pobjegao. Hitna pomoć odmah je stigla na mjesto nesreće, ali djevojci nije bilo spasa, mogli su samo konstatirati smrt.

Detalji tragedije trebali bi biti poznati nakon očevida. Kako Jutarnji doznaje, nesreća je bila u Ulici Donje Svetice kod kućnog broja 59. Djevojka je navodno prelazila cestu preko zebre kada je na nju naletio vozač. Svjedok očevidac ispričao je da je vozač bez kočenja naletio na prolaznicu, a nakon naleta je prikočio da bi potom stisnuo gas i pobjegao.

Policija je noćas obilazila kvartove, a pregledat će se i nadzorne kamere na objektima uzduž ulice kako bi privela vozača ili vozačicu. Djevojka je stradala petstotinjak metara od kućnog praga.

Iz policije su potvrdili da se nesreća dogodila oko oko 23.20 sati u Zagrebu, na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice. Nakon prometne nesreće nepoznati je vozač napustio mjesto događaja. U prometnoj nesreći pješakinja je smrtno stradala.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192.