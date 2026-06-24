Ranojutarnja poslastica: Dvije izjednačene ekipe traže vrh skupine

2. kolo skupine K 0 Kolumbija : 0 DR Kongo

Mogući sastavi:

Kolumbija: Vargas - Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz - Puerta, Lerma - Diaz, Rodriguez, Arias - Suarez

DR Kongo: Mpasi - Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka - Kayembe, Moutoussamy, Mukau - Wissa, Bakambu

Uživo

- Utakmica počinje u četiri sata po našem vremenu. Igra se u Guadalajari u Meksiku. Sudac utakmice je Talijan Maurizio Mariani.

Najava

U srijedu u četiri ujutro po hrvatskom vremenu svoju će drugu utakmicu u skupini K Svjetskog prvenstva odigrati Kolumbija i DR Kongo.

To je možda i najizjednačenija utakmica ovoga dana i puno toga obećava. Kongoanci su ostavili dobar dojam protiv Portugala i čak su bili blizu i pobjede. Sada ih čeka možda i još teži zadatak. Kolumbija je na prvenstvo stigla kao potencijalni favorit iz sjene, a pobjeda nad Uzbekistanom u prvom kolu samo je to potvrdila.

U prvoj utakmici drugog kola ove skupine Portugal je s laganih 5-0 pobijedio Uzbekistan i ova utakmica dat će nam odgovor tko će se priključiti momčadi Roberta Martineza na vrhu ove skupine.