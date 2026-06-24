FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBRO JUTRO /

Ranojutarnja poslastica: Dvije izjednačene ekipe traže vrh skupine

Ranojutarnja poslastica: Dvije izjednačene ekipe traže vrh skupine
×
Foto: Alfredo ESTRELLA/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

24.6.2026.
1:59
Dominik Franculić
Alfredo ESTRELLA/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo
2. kolo skupine K
24.06.2026.
04:00
0
Kolumbija
 
:
0
DR Kongo
 

Mogući sastavi:

Kolumbija: Vargas - Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz - Puerta, Lerma - Diaz, Rodriguez, Arias - Suarez

DR Kongo: Mpasi - Masuaku, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka - Kayembe, Moutoussamy, Mukau - Wissa, Bakambu

Uživo

- Utakmica počinje u četiri sata po našem vremenu. Igra se u Guadalajari u Meksiku. Sudac utakmice je Talijan Maurizio Mariani.

Najava

U srijedu u četiri ujutro po hrvatskom vremenu svoju će drugu utakmicu u skupini K Svjetskog prvenstva odigrati Kolumbija i DR Kongo.

To je možda i najizjednačenija utakmica ovoga dana i puno toga obećava. Kongoanci su ostavili dobar dojam protiv Portugala i čak su bili blizu i pobjede. Sada ih čeka možda i još teži zadatak. Kolumbija je na prvenstvo stigla kao potencijalni favorit iz sjene, a pobjeda nad Uzbekistanom u prvom kolu samo je to potvrdila. 

U prvoj utakmici drugog kola ove skupine Portugal je s laganih 5-0 pobijedio Uzbekistan i ova utakmica dat će nam odgovor tko će se priključiti momčadi Roberta Martineza na vrhu ove skupine.

Kolumbijska ReprezentacijaDr KongoSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike