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GRAĐANI UZNEMIRENI /

Ličane dočekao neugodan prizor: Pogledajte kako izgleda voda koja teče iz slavina

Ličane dočekao neugodan prizor: Pogledajte kako izgleda voda koja teče iz slavina
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Foto: Lika Club/Čitatelj

Građani se brinu kada će se stanje normalizirati, pogotovo u razdoblju ekstremno visokih temperatura

3.8.2026.
12:02
danas.hr
Lika Club/Čitatelj
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Mještane naselja na području Gospića neugodno je iznenadio prizor u njihovim domovima. Voda iz njihovih slavina je smeđe boje i nije za piće, piše Lika Club.

Ličane dočekao neugodan prizor: Pogledajte kako izgleda voda koja teče iz slavina
Foto: Lika Club/Čitatelj

Na fotografijama koje je objavio portal Lika Club voda je zamućena. Na videozapisu, koji je mještanin poslao tijekom punjenja bazena, voda je također smeđa.

Građani se brinu kada će se stanje normalizirati, pogotovo u razdoblju ekstremno visokih temperatura koje u Lici dosežu i 38 stupnjeva.

Ličane dočekao neugodan prizor: Pogledajte kako izgleda voda koja teče iz slavina
Foto: Lika Club/Čitatelj

Ličke vode su građane ranije obavijestile da voda u više naselja na području Gospića trenutačno nije zdravstveno ispravna za piće te da se situacija kontinuirano prati. Za stanovnike pogođenih područja osiguran je spremnik s pitkom vodom, a građani će biti obaviješteni čim voda ponovno bude zdravstveno ispravna.

LikaVodaPitka VodaVoda Iz Slavine
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