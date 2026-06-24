Hrvatski navijači napravili show na stadionu: Uz kockice svi gledali i u Ivanu Knoll

Više tisuća hrvatskih navijača krenulo je u korteu prema stadionu BMO Field uoči susreta drugog kola L skupine Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Navijači su se dobro zagrijali u"Hrvatskoj kući" gdje je program počeo u 13 sati po lokalnom vremenu.

"Croatian House" je smještena u Toronto Event Centru, oko 200 metara udaljenom od stadiona pa je već u rano poslije podne sve oko BMO Fielda bilo prepuno crveno-bijelih kvadratića.

Hrvatski navijači su pristizali iz cijelog svijeta, naravno najviše ih je bilo iz Toronta i okolice, te obližnjih američkih gradova. Bilo ih je mnogo i bez ulaznica, u nadi da će ipak u posljednji trenutak pronaći način za ulazak na stadiona.

Dva sata prije početka utakmice, navijači su razvili 100 metara veliku zastavku koja je tako nastavila svoj put po Sjevernoj Americi, od New Yorka, do Dallasa i sada Toronta.

Povorka je krenula od Dufferin Gatea, preko Saskatchewan Roada, Manitoba Drivea i Nova Scotia Avenuea prema BMO Fieldu.

Korteo nije mogao proći bez baklji i dimnih bombi. Jake policijske snage sve su nadgledale, no sve je proteklo u najboljem redu.

Kanadska policija je zbog dva kortea zatvorila dio ulica, što je dovelo do prometnih zastoja.

Velika fešta hrvatskih navijača nastavljena je i na stadionu gdje su hrvatski navijači nadglasali one panamske. Poglede je mamila i Ivana Knoll koja je i ovaj put među hrvatskim navijačima.