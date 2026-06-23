Ove ljepotice su na INmusicu ukrale svu pažnju: Pogledajte kako je izgledao drugi dan festivala

Drugi dan INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu ponovno je okupio brojne ljubitelje glazbe koji su uživali u odličnim koncertima, festivalskoj atmosferi i dugim ljetnim večerima. Tisuće posjetitelja ispunile su festivalski prostor, a dobra energija i bogat program još su jednom potvrdili zašto je riječ o jednom od najvažnijih glazbenih događaja u regiji.

Ovogodišnje izdanje posebno je po tome što festival slavi 20 godina od svog prvog održavanja, a organizatori su najavili jedno od najvećih i najznačajnijih izdanja dosad. Tijekom tri festivalska dana posjetitelje očekuju brojna svjetska glazbena imena, raznovrstan program i nezaboravno iskustvo na jedinstvenoj lokaciji zagrebačkog Jaruna.

INmusic se tijekom godina profilirao kao najveći hrvatski open-air festival i jedan od najvažnijih glazbenih događaja u ovom dijelu Europe. Spoj prirodnog okruženja jarunskih otoka, urbanog ambijenta i kvalitetnog glazbenog programa svake godine privlači desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Kako je izgledao drugi dan jednog od najvećih domaćih glazbenih festivala, kakvu su atmosferu stvorili posjetitelji i što se sve događalo na Jarunu, pogledajte u našoj fotogaleriji.