Od golog poprsja do samo gaćica: Ove slavne dame nose 'omiljen' trend, i to još od 80-ih

Mislite li da bi intimni dijelovi ženskog tijela trebali ostati rezervirani za privatnost? Možda da, ali modni trendovi već desetljećima pomiču granice javnog ukusa. „Naked dress“ ili 'gole' haljine, koje su se na crvenom tepihu pojavile još 90-ih, s vremenom su postale gotovo uobičajen dio mode slavnih. Dok neke interpretacije djeluju sofisticirano i naglašavaju siluetu, druge idu u krajnost i otvaraju rasprave o tome što je prikladno za javnost.