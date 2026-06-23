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Egzotično ili opsceno? /

Od golog poprsja do samo gaćica: Ove slavne dame nose 'omiljen' trend, i to još od 80-ih

Od golog poprsja do samo gaćica: Ove slavne dame nose 'omiljen' trend, i to još od 80-ih
Foto: Profimedia
Jedna od najistaknutijih predstavnica ekstremnije verzije trenda je Bianca Censori (31), koja u vrlo prozirnim i minimalnim kreacijama redovito privlači pažnju uz supruga Kanyea Westa (48), potičući debate o granici između mode i provokacije.
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Mislite li da bi intimni dijelovi ženskog tijela trebali ostati rezervirani za privatnost? Možda da, ali modni trendovi već desetljećima pomiču granice javnog ukusa. „Naked dress“ ili 'gole' haljine, koje su se na crvenom tepihu pojavile još 90-ih, s vremenom su postale gotovo uobičajen dio mode slavnih. Dok neke interpretacije djeluju sofisticirano i naglašavaju siluetu, druge idu u krajnost i otvaraju rasprave o tome što je prikladno za javnost.

23.6.2026.
12:49
Hot.hr
Andrew H. Walker/Getty images/Profimedia
Gola HaljinaGole GlumiceCherRihannaBeyonceBianca Censori
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