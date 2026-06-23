Ovo je mjesto jezivog ubojstva: 'Prika' se rukovao s napadačem pa dobio metak u glavu

Darko Vesković "Prika" (44) ubijen je u ponedjeljak poslijepodne u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

Na snimci jezive likvidacije, koju su objavili brojni srbijanski mediji, vidi se kako oko 15.40 sati zasad nepoznata osoba, u crnoj majici i žutoj šilterici, ulazi u kafić.

Vesković se ustaje, prilazi mu i rukuju se. Međutim, u trenutku kada se Vesković okreće kako bi se vratio do mjesta na kojem je sjedio, muškarac iz torbice vadi pištolj i pogađa ga izravno u glavu, a zatim u nepomično tijelo ispaljuje nekoliko metaka, piše Telegraf.rs. Nakon toga je puca i na Vuka Musića, muškarca koji se nalazio u Veskovićevom društvu, a onda se daje u bijeg.

Vesković je preminuo na licu mjesta, dok je Musić s teškim ozljedama završio u bolnici, no doznaje se kako mu je stanje stabilno. U tijeku je potraga za ubojicom i istraga koja bi trebala utvrditi sve motive surovog ubojstva.

Uhićen u Zagrebu

Podsjetimo, Vesković je dobro poznat u kriminalnom miljeu, a 2018. godine osuđen je na 15 godina zatvora zbog ubojstva Blaža Đurovića, pripadnika takozvanog kavačkog klana.

Prema optužnici, Vesković i drugi okrivljenik Nemanja Ivanov u ožujku 2018. godine postavili su mu "sačekušu" ispred kuće njegovog brata. Dok su se automobili mimoilazili, Vesković je iz vozila u pokretu kojim je upravljao Ivanov na Đurovića ispalio 29 hitaca iz automatskog oružja, navodi Blic.rs.

Zanimljiv je detalj da je tada za Veskovićem, koji je bio nedostupan organima istraga, raspisana Interpolova tjeralice na temelju koje je mjsec dana kasnije uhićen na ulici u Zagrebu. Neposredno prije toga u Srbiji je uhićen i Ivanov. Obojica su iza rešetaka provela više od šest godina, ali su 2024. dobili mjeru kućnog pritvora. Mediji su također izvještavali da je Vesković blizak takozvanom škaljarskom klanu, ali i Luki Bojoviću, vođi zemunskog klana.

Musić, muškarac koji je sjedio s njim u kafiću, također je punio retke crne kronike. Nakon što je 2014. ispred beogradskog splava Jimmy's ubijen vođa navijača Crvene Zvezde Velibor Đunjić, Musić je osuđen na godinu dana i četiri mjeseca zatvora jer je naredio da se uklone snimke sigurnosnih kamera kako bi se sakrio identitet ubojice. Osumnjičenik za to ubojstvo je inače Vladimir Đurović, šef osiguranja splava koji je od tada u bijegu.