Jezivi detalj otkriven na tijelu pronađenom u bačvi: 'To su napravili monstrumi'

Na tijelu koje je u četvrtak pronađeno zakopano u bačvi na području Inđije u Srbiji otkriveni su tragovi čađe, javlja Kurir.rs.

Vjeruje se da su ubojice pokušali spaliti tijelo, ali jezivi plan nije im uspio u potpunosti te je izgorio samo dio.

Tijelo, koje gotovo sigurno pripada Aleksandru Nešoviću "Baji", muškarcu dobro poznatom u kriminalnom miljeu i za kojim se danima tragalo nakon što je 12. svibnja nestao u jednom beogradskom restoranu, poslano je na obdukciju i DNK vještačenje kako bi se službeno utvrdio identitet.

U istrazi se pojavio i novi detalj, koji bi mogao značajno ubrzati postupak. Doznaje se da je njegova supruga, koja je i prijavila nestanak, navela da je Nešović na dan kad je posljednji put viđen živ nosio donje rublje jednog poznatog brenda, koje je navodno pronađeno i na tijelu u bačvi.

Kronologija slučaja

Podsjetimo, Nešoviću se svaki trag izgubio nakon što je 12. svibnja navečer u svojem blindiranom BMW-u otišao na sastanak u jedan beogradski restoran.

Mediji su izvijestili da ga je pozvao Veselin Milić, sada već bivši načelnik beogradske policije koji mu je sugerirao da dođe sam, bez "privatnog osiguranja". Povod je navodno bio pokušaj da on i Saša Vuković "Boske" zakopaju ratnu sjekiru. Međutim, svađa je u jednom trenutku eskalirala, a Vuković je upucao i teško ranio Nešovića, koji je kasnije preminuo.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba za koje se osnovano sumnja da su izvršili različita kaznena djela povezana s Nešovićevim ubojstvom.

Vukovića i Marija S. tako se tereti da su izvršili kazneno djelo teškog ubojstva u stjecaju s kaznenim djelima nedozvoljene proizvodnje, posjedovanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih tvari te izazivanje opće opasnosti. Vukovićevu suprugu Danku tereti se da je donijela pištolj kojim je ubojstvo počinjeno.

Uz Milića na popisu se nalaze i trojica policajaca - Boban M., Savo S. i Petko P. Svi su osumnjičeni da su pokušali prikriti zločin, odnosno da nisu prijavili djelo te da su pomagali počinitelju nakon izvršenja kaznenog djela.

Tu su još i vlasnik restorana Nenad L., kojeg se tereti za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, konobar Vuk. Š (21) kojeg se tereti za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja te pomaganje počinitelju poslije izvršenja kaznenog djela te Dejan S. (50), osumnjičen da je pomagao počinitelju.

Vučić: 'To su napravili monstrumi'

Slučaj koji je uznemirio Srbiju komentirao je i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je za RTS kazao kako se utvrđuje DNK osobe pronađene u bačvi, ali vjeruje se da je 99 posto riječ o Nešoviću. "Ovo što smo vidjeli je zastrašujuće. To su napravili monstrumi, ne ljudi. Tko god da je ubijen nije ni akademik niti netko bez dosjea, ali da ovako nešto napravite je zastrašujuće i zapanjujuće", kazao je Vučić i dodao kako je tijelo sklupčano i spaljeno te da je "u nekoj garaži pripremljen beton kako bi se bačva zabetonirala, da je psi ne bi mogli nanjušiti".

"Operacija im je trajala dva sata, a ti ljudi su se poslije vratili u kafić i popili piće. Možete zamisliti s kakvim monstrumima imate posla", naveo je Vučić.

Tko je bio Baja?

Podsjetimo, Nešović se godinama povezuje s beogradskim kriminalnim miljeom, a posebno sa skupinom koju je predvodio Dejan Stojanović zvani "Keka".

Srbijanski tabloidi izvijestili su kako je početkom ove godine bio meta napada, a likvidaciju je izbjegao "pukom srećom".

Vjeruje se i kako se, vjerojatno zbog straha i sigurnosnih razloga, u pojedinim situacijama kretao uz pratnju osobnog osiguranja. Međutim, na sastanak u restoran otišao je bez pratnje.