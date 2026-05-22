Kraj 'Love Island' romanse: Finalisti treće sezone All starsa Millie i Zac prekinuli su svoju ljubavnu vezu nakon pet mjeseci

Službene objave na Snapchatu

Vijest o prekidu prva je podijelila Millie (29) na svom Snapchat profilu. 'Zac i ja oboje volimo svoje živote i svoje domove, a to otežava planiranje budućnosti, stoga smo se složili da je bolje da ostanemo prijatelji', napisala je. Istaknula je da su se unatoč svemu proveli najbolje putujući zajedno. 'Bilo je to vrtoglavo iskustvo i uživala sam u svakoj minuti.' Nedugo zatim, oglasio se i Zac (27) sličnom porukom: 'Razgovarali smo i oboje volimo svoje živote tamo gdje živimo, što budućnost čini teškom, pa smo odlučili ostati prijatelji.' Naglasio je da će Millie uvijek imati njegovu podršku: 'Uvijek ćemo ostati dobri prijatelji i zauvijek ću joj željeti samo najbolje.'

Foto: Reddit/Snapchat

Prepreka zvana udaljenost

Glavni uzrok raspada veze bila je nepremostiva udaljenost. Dok pobjednica britanskog 'Love Islanda' iz 2021. živi u Londonu, Zac, poznat iz američke verzije showa, boravi u svom rodnom Scottsdaleu u Arizoni. Par je pokušao uskladiti svoje živote, a Millie je nedavno provela mjesec dana u posjetu Zacu u Americi. Međutim, po povratku u Veliku Britaniju, njezina aktivnost na društvenim mrežama vezana uz Zaca se smanjila, što je odmah potaknulo nagađanja među obožavateljima o problemima u vezi.

Zbunjujući signali prije prekida

Ono što cijelu priču čini intrigantnijom jest da je samo nekoliko dana prije objave prekida Zac uvjeravao obožavatelje da je sve u najboljem redu. U online sesiji pitanja i odgovora, na pitanje nedostaje li mu Millie, odgovorio je: 'Jako'. Tvrdio je da će se vidjeti za 'dva tjedna ili manje'. No, Millieini planovi su pričali drugačiju priču. Otkrila je da je čekaju poslovna putovanja u Miami i Marbellu, nakon čega slijedi 'Ibiza s curama', što su mnogi protumačili kao pripremu za ljeto slobodne djevojke. Prema pisanju The Suna, Millie je objavila i video s prijateljicom iz vile uz stihove 'ponovno ćemo zacijeliti', što je bila jasna naznaka problema.

Foto: Lifted Entertainment

Iako su njihovi zajednički planovi, koji su navodno uključivali suradnju brendova nakita i Zacov dolazak na vjenčanje njezine sestre, sada pali u vodu, oboje tvrde da rastanak prolazi u prijateljskom tonu. Obožavatelji showa ostaju razočarani, jer se još jedna romansa rođena pred kamerama ugasila pod pritiskom stvarnog svijeta i tisuća kilometara udaljenosti koje su se pokazale kao nepremostiva prepreka za njihovu ljubav. Treću sezonu 'Love Islanda: All stars' možeš gledati uz ostale dvije sezone na platformi Voyo.

Ali tvoja priča ne mora završiti, prijave za 'Love Island: Adria' još uvijek traju, pronađi svoju ljubav i dokaži da nije samo za kamere! Prijavi se na linku: PRIJAVA