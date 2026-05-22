FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Pukla ljubav /

Kraj 'Love Island' romanse: Finalisti treće sezone All starsa Millie i Zac prekinuli su svoju ljubavnu vezu nakon pet mjeseci

Kraj 'Love Island' romanse: Finalisti treće sezone All starsa Millie i Zac prekinuli su svoju ljubavnu vezu nakon pet mjeseci
×
Foto: Lifted Entertainment

Samo pet mjeseci nakon što su osvojili srca publike i drugo mjesto u popularnom reality showu 'Love Island: All Stars', Millie Court i Zac Woodworth objavili su da više nisu zajedno. Par je potvrdio vijest na društvenim mrežama, navodeći golemi Atlantik koji ih razdvaja kao glavnu prepreku njihovoj ljubavi.

22.5.2026.
9:52
Hot.hr
Lifted Entertainment
VOYO logo
VOYO logo

Službene objave na Snapchatu

Vijest o prekidu prva je podijelila Millie (29) na svom Snapchat profilu. 'Zac i ja oboje volimo svoje živote i svoje domove, a to otežava planiranje budućnosti, stoga smo se složili da je bolje da ostanemo prijatelji', napisala je. Istaknula je da su se unatoč svemu proveli najbolje putujući zajedno. 'Bilo je to vrtoglavo iskustvo i uživala sam u svakoj minuti.' Nedugo zatim, oglasio se i Zac (27) sličnom porukom: 'Razgovarali smo i oboje volimo svoje živote tamo gdje živimo, što budućnost čini teškom, pa smo odlučili ostati prijatelji.' Naglasio je da će Millie uvijek imati njegovu podršku: 'Uvijek ćemo ostati dobri prijatelji i zauvijek ću joj željeti samo najbolje.'

Kraj 'Love Island' romanse: Finalisti treće sezone All starsa Millie i Zac prekinuli su svoju ljubavnu vezu nakon pet mjeseci
Foto: Reddit/Snapchat

Prepreka zvana udaljenost

Glavni uzrok raspada veze bila je nepremostiva udaljenost. Dok pobjednica britanskog 'Love Islanda' iz 2021. živi u Londonu, Zac, poznat iz američke verzije showa, boravi u svom rodnom Scottsdaleu u Arizoni. Par je pokušao uskladiti svoje živote, a Millie je nedavno provela mjesec dana u posjetu Zacu u Americi. Međutim, po povratku u Veliku Britaniju, njezina aktivnost na društvenim mrežama vezana uz Zaca se smanjila, što je odmah potaknulo nagađanja među obožavateljima o problemima u vezi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Zbunjujući signali prije prekida

Ono što cijelu priču čini intrigantnijom jest da je samo nekoliko dana prije objave prekida Zac uvjeravao obožavatelje da je sve u najboljem redu. U online sesiji pitanja i odgovora, na pitanje nedostaje li mu Millie, odgovorio je: 'Jako'. Tvrdio je da će se vidjeti za 'dva tjedna ili manje'. No, Millieini planovi su pričali drugačiju priču. Otkrila je da je čekaju poslovna putovanja u Miami i Marbellu, nakon čega slijedi 'Ibiza s curama', što su mnogi protumačili kao pripremu za ljeto slobodne djevojke. Prema pisanju The Suna, Millie je objavila i video s prijateljicom iz vile uz stihove 'ponovno ćemo zacijeliti', što je bila jasna naznaka problema.

Kraj 'Love Island' romanse: Finalisti treće sezone All starsa Millie i Zac prekinuli su svoju ljubavnu vezu nakon pet mjeseci
Foto: Lifted Entertainment

Iako su njihovi zajednički planovi, koji su navodno uključivali suradnju brendova nakita i Zacov dolazak na vjenčanje njezine sestre, sada pali u vodu, oboje tvrde da rastanak prolazi u prijateljskom tonu. Obožavatelji showa ostaju razočarani, jer se još jedna romansa rođena pred kamerama ugasila pod pritiskom stvarnog svijeta i tisuća kilometara udaljenosti koje su se pokazale kao nepremostiva prepreka za njihovu ljubav. Treću sezonu 'Love Islanda: All stars' možeš gledati uz ostale dvije sezone na platformi Voyo.

 

Ali tvoja priča ne mora završiti, prijave za 'Love Island: Adria' još uvijek traju, pronađi svoju ljubav i dokaži da nije samo za kamere! Prijavi se na linku: PRIJAVA

VoyoLove IslandLove Island AdriaLove Island RtlLove Island UkMillie Court
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike