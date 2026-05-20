Likvidacija u restoranu šokirala Srbiju: 'To ostavlja gorak okus raspadnute države'

Postavka podsjeća na scenarij krimi-serije: načelnik beogradske policije Veselin Milić u "Restoranu 27", smještenom u elitnom dijelu prijestolnice, organizira 12. svibnja sastanak pomirenja dva suprotstavljena kriminalna klana. Umjesto pomirenja, Saša Vuković zvani Boske ubija hicima iz pištolja Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, piše u srijedu Deutsche Welle (DW).

Nakon toga uhapšeno je deset osoba, među kojima i sada već bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić. On je, s prisutnim policijskim osiguranjem, uklanjao tragove. Stoga je optužen za neprijavljivanje i prikrivanje kaznenog djela. Više medija je objavilo, pozivajući se na policijske izvore, da je tijelo ubijenog pronađeno spaljeno u Šimanovcima, 30 kilometara od Beograda.

Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare rekao da tijelo ubijenog još nije pronađeno i da potraga traje. Pojedini pravnici su inače već upozorili da brojne Vučićeve izjave ometaju istragu i predstavljaju pokušaj kontrole štete. Zanimljivo je da se ministar policije Ivica Dačić uopće nije oglasio nakon počinjenog kaznenog djela.

Zataškavanje

Skandalozna činjenica da je jedan od ključnih šefova srpske policije u bliskom kontaktu s kriminalnim krugovima i da je prikrivao tragove ubojstva, šokirala je srpsku javnost. Vlast s druge strane na sve načine pokušava da minimizira taj događaj, ali odvjetnik i bivši doministar policije Božo Prelević za DW skreće pažnju da "ovaj događaj svjedoči o metastazi režima koji ne može funkcionirati bez kriminala".

"Kriminalci s druge strane žele imati neke nadoknade i apanaže zbog onoga što rade za vlast. Po prirodi stvari sada dolazi do sukoba i nakon toga imamo predsjednika koji se bavi samo zataškavanjem te afere. Sve to zajedno ostavlja gorak ukus jedne raspadnute države u kojoj nitko ne vrši vlast i onda se čude zašto nema otvaranja poglavlja i napretka u europskim integracijama", kaže Prelević.

Gola sila

Politolog Dejan Bursać smatra da ovaj skandal neće baš biti lako zataškati i ocjenjuje da je "ova afera prilično potresla javnost".

"Ovdje nemamo slučaj neke uobičajene korupcije, ili nekakav uobičajeni kontakt s nekim sumnjivim likovima. Mislim da je ovo daleko teža situacija, kako za institucije, tako i za režim Aleksandra Vučića. Očigledno je procijenjeno da se ne smije prepustiti javnosti da donosi svoje zaključke i zato sada predsjednik Srbije mora svakodnevno nuditi svoju verziju istine. On se čak kao ljuti na policiju, kao da nije jasno da je policija jedan od stubova očuvanja režima, koji se uglavnom održava golom silom", ističe naš sugovornik.

Pada vlada? Koja vlada?

Nije mali broj onih koji navode da bi ovakva afera u bilo kojoj civiliziranoj zemlji dovela da pada vlade i novih izbora. Vlast u Srbiji po običaju ima drugačiju računicu i na djelu je razvodnjavanje priče, uključivanje vojske u potragu za tijelom i pokrivanje skandala nekakvim statistikama o generalnom padu kriminalnih djela i ubojstava.

Božo Prelević primjećuje da "u Srbiji ne može pasti vlada, kada mi uopće i nemamo vladu": "Mi imamo premijera koji radi dva dana tjedno, a ostalo vrijeme je u privatnoj klinici. Imamo zato samo jednog čovjeka autokratu koji je pogazio sve institucije. Može samo on pasti. Nema tu nikakve odgovornosti. Srbiji se inače ništa ne bi dogodilo ako bi pao premijer Đuro Macut, jer se to ne bi primijetilo, niti bi napravilo neku razliku. Veliko je pitanje i imamo li mi ministra policije i smije li on podnijeti ostavku? Mi imamo gradonačelnika Beograda koji je, ili u Italiji, ili trenira vaterpoliste. Vučić je napravio vlast kakva ne postoji nigdje u svijetu", ocjenjuje Prelević za DW.

Bez zakona, institucija i zdravog razuma

Sasvim sigurno da bi najmanje ministar policije, a vjerojatno i čitava vlada podnijeli ostavke u velikom broju svjetskih zemalja, kaže Dejan Bursać i dodaje:

"To nam govori na čemu Srpska napredna stranka zasniva svoju vlast. Nema zakona, nema institucija, nema zdravog razuma, niti bilo čega što bi označilo neku moralnost i pristojnost. Samo suho očuvanje vlasti time što ćete imati sredstva sile s jedne strane, a s druge prodavati maglu za tih dva milijuna birača koji su vam potrebni da biste bili na vlasti. Nikakav drugi obrazac vladanja ih ne zanima", skreće pažnju Bursać za DW.

Bizarne najave Aleksandra Vučića

Repertoar izjava Aleksandra Vučića nakon izbijanja ove afere je širok. Započeo je, i to nakon 14 godina svoje vladavine, prijetnjama Bila je tu i bizarna najava "donošenja novog zakona po kome će policajcima biti zabranjeno da čuvaju ljude iz podzemlja". Hapšenje Veselina Milića i drugih policajaca za vlast je također dokaz "kako nema zaštićenih".

Zakoni svake demokratske države, pa čak i Srbije danas, inače već ne dozvoljavaju ovakvu spregu policije i organiziranog kriminala. To samo pokazuje koliko duboko je pala Srbija, komentira Božo Prelević, i ističe da je "pored toga zanimljiva i najava otvaranja web-stranice na kome će građani moći prijavljivati bahate funkcionere SNS-a":

"A ti bahati funkcioneri SNS-a upravo služe da prijete i utjeruju strah u kosti ljudima da glasaju za SNS. Vučić, naravno, ne kaže da nema bahatih funkcionera ili ’uradit ćemo sve da nema narko dilera’, već kaže da policija neće moći štititi narko dilere. Logika ovdje više ne postoji i mi živimo od skandala do skandala, a svaki od tih skandala odnosi neke živote", naglašava Prelević.

Trikovi isteklog trajanja?

Ako narko dileri imaju policijske značke ili značke tajnih službi, prilično je jasno koja stranka im je omogućila da te značke imaju, primjećuje Dejan Bursać i kaže "ako imaju policijsko osiguranje prilično je jasno s čijim odobrenjem se to radilo":

"Tijekom proteklih godinu i pol dana protesta mogli smo vidjeti tko sve, uz policiju, pokušava braniti režim od građana. Tu ima i kriminalaca i siledžija, huligana, i to pod direktnom ili indirektnom zaštitom policije. To isto je Vučić pričao i kada je došao na vlast i sada, nakon toliko godina apsolutne vlasti jedne hiperkorumpirane stranke, on se tobože vraća na to kako će se boriti protiv toga. Mislim da je vrijeme za to malo isteklo i nisam siguran koliko ti trikovi mogu proći u Srbiji danas", zaključuje Bursać za DW.