Filip likvidiran metkom u čelo? Tražio ga Interpol, sudjelovao je u jezivom ubojstvu

Identitet muškarca ubijenog u četvrtak navečer u Beogradu još se uvijek utvrđuje, no vjeruje se da je riječ o Crnogorcu Filipu Ivanoviću (33), pripadniku takozvanog škaljarskog klana.

Upucan je metkom u čelo oko 23.13 sati u Hercegovačkoj ulici, a tijelo je pronađeno na dječjem igralištu. Kurir.rs navodi da je kod sebe imao krivotvorenu slovensku putovnicu.

Policajci u civilu ubojicu su uhitili u neposrednoj blizini mjesta likvidacije. Neslužbeno se doznaje da je kod sebe imao dva pištolja. Točan motiv zločina trebalo bi otkriti kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Tko je Ivanović?

Mediji podsjećaju da je 33-godišnjak dobro poznat u kriminalnom miljeu te da je bio umjiešan u brojne zločine. Policijska izvješća sugeriraju da je pripadnik cetinske ćelije škaljarskog klana, a za njim je u prosincu prošle godine raspisana međunarodna tjeralica nakon što je skinuo "nanogicu" i pobjegao iz kućnog pritvora.

U Srbiji mu se sudi za pomaganje Lazaru Tejiću nakon ubojstva Bojana Mirkovića u studenom 2020. godine. Mirković, poznato pod nadimkom "Lepi Boki", također se dovodio u vezu sa škaljarskim klanom, a upucan je u sačekuši nakon što je Tejić u njega ispalio više hitaca iz dva različita pištolja. Ivanovića se tereti da je Tejiću obećao da će ga sakriti te da ga je nakon ubojstva pokušao prevesti u Bosnu i Hercegovinu.

Pravosudna tijela u Crnoj Gori Ivanovića traže zbog sumnje da je suučesnik u kaznenim djelima ubojstva i teškog ubojstva, kao i zbog sumnje da je počinio kazneno djelo stvaranja kriminalne organizacije.

