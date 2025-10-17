Zver: Tko je Sretko Kalinić i kako je zaradio najjeziviji nadimak balkanskog podzemlja?

Nove epizode hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak', koje možete gledati od 23. listopada, samo na platformi Voyo, donose psihološki portret jednog od najokrutnijih, najplaćenijih i najtraženijih ubojica s ovih prostora – Sretka Kalinića. Glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana, čovjek čije ime ledi krv u žilama, poznat je pod nadimkom 'Zver'. Kroz priču o njemu, tim na čelu s Andrijom Jarkom i Dariom Todorovićem rasvjetljava mračne tajne klana koji je mjesečno "ubijao" oko osam milijuna eura švercom droge, otmicama i ubojstvima, i čija su djela trajno obilježila regionalnu kriminalnu povijest.

Zver: od drvosječe do omiljenog ubojice klana

Sretko Kalinić rođen je 1974. godine u Bilišanima, selu u zadarskom zaleđu. Posjeduje hrvatsko i srpsko državljanstvo, no njegova biografija ispisana je krvlju. Već u ranim dvadesetima sudjelovao je u ratu, navodno služeći u paravojnim postrojbama pod zapovjedništvom Kapetana Dragana. Kasnije se borio uz Milorada Ulemeka Legiju, što mu je naposljetku otvorilo vrata Zemunskog klana.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Ipak, drugi izvori tvrde da su ga vođe klana vrbovali dok je radio kao drvosječa, obećavši mu bolji život. No, Kalinić i svi njemu bliski ljudi tu priču žestoko opovrgavaju. Ubrzo je postao "omiljeni ubojica" klana, zadužen za najbrutalnije likvidacije. "Svatko tko može za novac ubiti čovjeka je zvijer. Sretko Kalinić je, što da kažem - ubojica. Koji je to radio iz lukrativnih razloga. Dijete iz jedne siromašne sredine", opisuje ga jedan od sugovornika u 'Dosjeu Jarak'.

Kako je 'Beli' postao 'Zver'?

Nadimak 'Zver' nije dobio slučajno. 'Zaslužio' ga je nevjerojatnom okrutnošću koja je šokirala čak i njegove suradnike iz kriminalnog miljea. Prema svjedočenju bivšeg člana klana i zaštićenog svjedoka, upravo je on zaslužan za nadimak koji će Kalinića pratiti do kraja života.

"Kalinić je bio zvijer od čovjeka. Zapravo, zvijer je blaga riječ", rekao je istražiteljima. Nakon te izjave, nadimak 'Beli', kako su ga do tada zvali, zauvijek je zamijenjen sa – 'Zver'.

Foto: Voyo

Svjedoci su sudu opisivali kako je Kalinić žrtve mučio elektrošokovima, čupao im dijelove tijela kliještima i mrvio kosti čekićem. Njegov potpis bio je kalašnjikov, a preferirao je blizak kontakt sa žrtvama, navodili su.

Najjeziviji detalj iz njegove biografije, koji je i sam priznao, jest ubojstvo člana klana Milana Jurišića. Njegovo tijelo je navodno raskomadao, dijelove samljeo u stroju za meso i od njih skuhao gulaš. Drugu žrtvu, Zorana Savića, isjekao je sjekirom, a tijelo potom rastopio u kiselini. Je li to sve istina, Zver eksluzivno otkriva u Dosjeu Jarak na Voyo! Istražitelji vjeruju da je Kalinić odgovoran za smrt najmanje dvadeset ljudi, a osuđen je za 13 ubojstava u Srbiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Hrvatskoj, hladnokrvno izjavivši: "Ne žalim ni za kim od njih, jer su to zaslužili. Bili su budale!"

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Što je Zver rekao o svom nadimku Marijani Čikić, novinarki Dosjea Jarak?

Sretko Kalinić Zver služi kaznu od 40 godina u najstrože čuvanom zatvoru u Srbiji. No, istraživačka novinarka 'Dosjea Jarak' - Marijana Čikić - uspjela ga je intervjuirati. Zašto je svirepi ubojica na to pristao? Dijelom upravo zbog svog nadimka, otkriva Marijana Čikić. O tom je intervjuu, koautor emisije 'Dosjea Jarak', Andrija Jarak, rekao da je Zver proračunati, hladni i monstruozni čovjek: "Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu. On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni."

Priča o Sretku Kaliniću nije samo kronika zločina, već uznemirujući uvid u psihu čovjeka koji oduzimanje života tretira kao posao. Njegovo svjedočanstvo ostaje kao trajni podsjetnik na najmračniju stranu ljudske prirode, a sve jezive detalje o Zemunskom klanu i njihovom 'asu' - Sretku Kaliniću Zveri gledajte u četvrtak, 23. listopada ekskluzivno na platformu Voyo.