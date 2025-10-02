Brutalni plaćeni ubojica 'Zver' dao intervju za Dosje Jarak: Otkrio zašto je počeo ubijati

Voyo ide dalje! Naša streaming platforma od nedavno se može gledati i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su se tim povodom okupili poznati medijski profesionalci iz regije. Jer ovaj mjesec Voyo eskluzivno donosi nove epizode Dosjea Jarak. Autori Andrija Jarak i Dario Todorović u Sarajevu su najavili prvu priču koja se bavi zločinima koji su potresli regiju - tema dviju prvih epizoda Dosjea je Sretko Kalinić poznatiji kao "Zver", a koji na Voyo stiže 23. listopada.

"Zver je bez ikakve dvojbe jedan od najgorih ubojica ikad u povijesti ovih prostora. Dokazano mu je 20 ubojstava, tereti ga se za još jedno, ali to mu nije dokazano. Pravomoćno je osuđen da je ubio 20 ljudi, zasigurno je jedan od najgorih plaćenih ubojica", istaknuo je Jarak.

"U našoj emisiji donosimo ekskluzivni razgovor naše Marijane Čikić s Kalinićem, koji je rekao puno zanimljivih stvari o svojem životu, ali i o tome zbog čega je počeo ubijati. Mislim da su prve dvije epizode nešto što će zaintigrirati javnost ne samo u Srbiji, nego i Hrvatskoj, jer je poznato da je uhićen u centru Zagreba, nakon što je pucao na jednog od svojih kolega s kojim je bio u kriminalnom klanu. Rekao bih da je to regionalna tema koja će izazvati puno pozornosti", dodao je Jarak.

Što nas još čeka?

Jarak je također kazao što nas još čeka na platformi Voyo. "Donosimo najveću pljačku, najveći napad na hrvatsku kulturu. To je pljačka Nacionalne sveučilišne knjižnice koju je napravio mladić po imenu Aleksandar Miles. To je priča koja će zaintigrirati javnosti. Što se tiče BiH, donosimo dvije epizode o Zijadu Turkoviću i njegovoj kriminalnoj skupini, čovjeku koji je na izuzetno brutalan način ubio petoricu ljudi. Napravili smo iskorak u regiju - ne radimo samo priče iz Hrvatske, nego iz susjednih zemalja", objašnjava Jarak, koji je inače dobio nagradu Antun Masle za koju kaže da je bez ikakve dvojbe najveća u njegovoj karijeri.

"Pokojni Masle bio je moj urednik, mentor, novinari uzor. Neponovljivi ratni reporter, prošao je sve od Domovinskog rata do Čečenije i Iraka, bio je zarobljen za vrijeme NATO bombardiranja Jugoslavije, bio je novinarska gromada kakva će se teško ponovno roditi", zaključio je Jarak.