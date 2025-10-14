EKSKLUZIVNO NA VOYO /

Tko je Sretko Kalinić: 'Svatko tko može za pare ubiti čovjeka je Zver'

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Nemilosrdni ubojica Zemunskog klana progovara u 'Dosjeu Jarak'

14.10.2025.
14:28
Irena Pirjać
Goran Stanzl/pixsell
Nove epizode 'Dosjea Jarak', koje možete pratiti od 23. listopada samo na platformi Voyo, donose psihološki portret jednog od najlozglasnijih, najplaćenijih i najtraženijih ubojica Zemunskog klana - Sretka Kalinića, kojeg su mediji prozvali 'Zver' zbog zločina koje je počinio. Kroz njega je tim Dosjea Jarak, na čelu s Andrijom Jarkom i Dariom Todorovićem, rasvijetlio tko je tko u zloglasnom klanu i otkrio kakve su monstruozne stvari činili ni ne trepnuvši. 

Otkrijte šokantne detalje iz Zemunskog klana: 'Mjesečno su oni ubijali oko osam milijuna eura'

"Svatko tko može za pare ubiti čovjeka je Zver. Sretko Kalinić je, što da, kažem - ubojica. Koji je to radio iz lukreativnih razloga. Dijete iz jedne siromašne sredine", opisuje tako sugovornik Dosjea Jarak Sretka Kalinića.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rođen u zaleđu Zadra, epizoda 'Zver' potanko razjašnjava kako je Kalinić uopće došao u Zemunski klan. A i kako je najzloglasniji regionalni klan operirao:

"Mjesečno su oni ubijali oko osam milijuna eura. Sa Bugarima su radili heroin i to su preuzimanje vršili sa službenim vozilima gdje su vozači prenosili pet kila odavde od točke A do točke B i tako dalje. Pod rotacijama su išli uzimali drogu, vraćali ovdje i onda je prebacivali i prodavali najnormalnije. I ogromne ogromne pare su zaradili."

Andrija Jarak za Kalinića kaže da je, poslije Srđana Mlađana, naokrutniji ubojica: "Zver je jedna, rekao bih, teška, tužna, istinita priča o čovjeku koji je ubijao za novac i koji je ubio 13 ljudi. Ta brojka je dovoljna da zaintrigira maštu jer je zanimljivo čuti i vidjeti kako netko može za novac ubiti ljude, koje neke od njih nikada u životu nije vidio. Nikada nije razgovarao s njima, tako da je to nešto što je meni kao autoru i kao novinaru intrigantno, a vjerujem da će biti zanimljivo i našim gledateljima." 

Zver je godinama neometano prelazio granicu, ubijao i živio među nama - u Zagrebu

'Dosje Jarak' otkriva i zastrašujuću činjenicu da je Sretko Kalinić godinama živio neopaženo u Zagrebu. Iako je bio na Interpolovoj tjeralici, jedan od najtraženijih europskih plaćenika, spretno je prelazio granicu, činio zločine i vraćao se u svoju sredinu kao najuobičajeniji član društva. Sve do pucnjave koja je šokirala Zagreb: "Krim policija je odradila svoj posao i oni su identificirali osobu da je to Sretko Kalinić, da je to pripadnik Zemunskog klana koji se vodi u krim evidencijama da se radi o izuzetno opasnoj osobi koja je u odsutnosti 2008. godine osuđena u na dugotrajnu kaznu zatvora 30 i 40 godina u Srbiji. I on je tada uhićen, ali je i dalje bio pod policijskim nadzorom u bolnici i prebačen u Svetošimunskoj bolnicu."

Foto: Voyo

Sa Sretkom Kalinićem je razgovarala istraživačka novinarka Dosjea Jarak, Marijana Čikić. Što joj je ispovijedio zloglasni ubojica, ne propustite pogledati u novoj epizodi Dosjea Jarak u četvrtak, 23. listopada - samo na platformi Voyo.

Dosje JarakSretko Kalinić ZverZverZemunski KlanVoyo
