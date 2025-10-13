'Dosje Jarak' donosi intervju s ubojicom zemunskog klana, ušli u najstrože čuvan zatvor u regiji

Jedna od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja prva je u nizu koja izlazi iz uhodane radionice ''Dosjea Jarak''.

Andrija Jarak i Dario Todorović prihvatili su se priče o zemunskom klanu - i to kroz prizmu Sretka Kalinića zvanog Zver. Tema je to koja će se obrađivati u dvije epizode, prva na platformu Voyo stiže 23. listopada.

Foto: Rtl

Jedva ostvaren intervju

"To je jedna jednostavna, a strašna priča. Sretko Kalinić Zver je plaćeni ubojica zemunskog klana, ubijao je za novac, dobio je 40 godina zatvora. Porijeklom je iz Hrvatske, uhićen je u Zagrebu nakon što ga je njegov prijatelj “zemunac” pokušao ubiti, pa je završio u bolnici, predan policiji i potom izručen Srbiji", otkrio je Jarak.

Očekivanja od tog intervjua bila su velika, kaže, jer ljudi koji rade takva djela ne odlučuju se na istup u medijima. Reporterka Marijana Čikić s Kalinićem je pričala u najstrože čuvanom zatvoru u regiji, a razgovor su uspjeli realizirati zahvaljujući velikoj upornosti. “Bit će zanimljivo pratiti reakcije nakon emitiranja 'Dosjea Jarak'. Kolegica Marijana Čikić potrošila je dosta vremena, truda i živaca da bi organizirala taj razgovor i mogu joj samo čestitati", zaključio je Andrija Jarak.

Foto: Rtl

Međunarodna suradnja u suzbijanju kriminala

Mučnih detalja u epizodi o 'Zveri' ima niz, ističe Jarak, a teško je bilo shvaćati da Kalinić o ubojstvima priča kao o suhoparnim podacima. Slaže se i Dario Todorović, suautor 'Dosjea Jarak', koji ističe da im je u gradnji priče izvan granica Hrvatske pomoglo upravo ime Andrije Jarka.

Foto: Rtl

"Puno je teže raditi priče izvan granice iz više razloga. Zbog turbulentne političke situacije u Srbiji, napetosti i usudio bih se reći - pomalo i šizofrene situacije tamo, naišli smo na zatvorena vrata pri suradnji s tamošnjim službenim institucijama, pa nam je bio otežan pristup službenim podacima i sudskoj arhivi. Međutim, to nas je potaknulo da se još i više povežemo s kolegama i budemo još kreativniji u prelaženju barijera. Naša istraživačka novinarka Marijana Čikić je odradila odličan posao u Srbiji, a iznimno nam je pomoglo i to što Andriju Jarka znaju i cijene i preko granica naše zemlje. Gledali smo svugdje staviti naglasak i na hrvatski aspekt svake od priča. Jer ako nešto vrijedi za organizirani kriminal, to je da on ne poznaje granice i da su kriminalci nominalno iz drugih zemalja lako poslovali i kretali se i u našoj Hrvatskoj", objasnio je Todorović.

Novu epizodu ''Dosjea Jarak'' ne propustite od 23. listopada ekskluzivno na platformi Voyo.

