Dario Todorović o 'Dosjeu Jarak': 'Neki su nam rekli: 'Ja za ovo nemam snage. I mi ih razumijemo'

Najgledaniji i najhvaljeniji regionalni true crime serijal, "Dosje Jarak", vraća se s novim, još potresnijim i intrigantnijim epizodama koje od 23. listopada možete ekskluzivno pratiti na platformi Voyo. Iza serijala stoji uigrani tim na čelu s Andrijom Jarkom, a mi smo razgovarali s Dariom Todorovićem, koautorom i redateljem, koji nam je otkrio kako izgleda mukotrpan proces stvaranja jedne epizode, s kojim se etičkim i emotivnim izazovima susreću te zašto su neke priče, unatoč velikoj želji, morali ostaviti neispričanima.

'Dosje Jarak' - mjeseci istraživanja za jednu epizodu

U iskrenom razgovoru, Todorović nas je proveo iza kulisa emisije koja se usuđuje zaroniti duboko u najmračnije zločine ne samo hrvatske, već regionalne povijesti, dajući glas žrtvama i tražeći kontekst u svijetu prezasićenom brzim i površnim vijestima. Više, u intervju s Dariom Todorovićem.

Možete li nam otkriti koliko traje cjelokupan proces snimanja epizode, od odabira teme do snimanja i na kraju završene epizode?

To je pitanje koje nas često pitaju, ali na njega mi je zapravo najteže odgovoriti jer jako ovisi. Mislim, od same ideje, od prvog researcha uopće, prije nego što uopće idemo okretati telefone, napravimo neko iscrpno istraživanje o temi. Što je sve bilo objavljeno i što se sve tu može. Odemo možda malo do suda zaviriti u sudski spis i tek onda se primimo telefona. Onda kreće prva faza snimanja intervjua, pa se plete dalje priča od toga, priprema sve za montažu. Gleda se što sve treba od dodatnih stvari snimiti, priču krojimo po putu više puta da ona bude jasna, razumljiva, da bude dinamična. I sve, zapravo, od te prve ideje do konačnog rezultata spremnog za objavljivanje na Voyo, može potrajati od tri-četiri mjeseca do godine dana. Tako da nekad više stvari paralelno radimo na više kolosijeka, ali pet mjeseci je neki minimum.

Možete li nam izdvojiti neke izazove s kojima se najčešće susrećete tijekom snimanja?

Jedan od najvećih je taj što stvarno radimo teške i, rekao bih, mračne teme i jako emotivne. Ljudima je teško govoriti o tome, no vidjeli su koliko ozbiljno pristupamo poslu, koliko je "Dosje Jarak" ozbiljna emisija i kako pristupamo sa poštovanjem prema žrtvama. Međutim, dogodilo se nešto na što nismo baš mislili da će se dogoditi, a to je da su neki potencijalni sugovornici rekli, baš zbog toga: "Nemojte se ljutiti, ali ja ne bih, jer ja vidim koliko je teško sjesti preko puta Andrije. Ne preleti se preko njihovih najmilijih koji su stradali, ne svodimo ih na nekakvu statistiku, na broj, nego Andrija pita malo više o njima, da ih ljudi dožive, da ostave neki trag. I onda nam je nekoliko sugovornika reklo: "Vi ste super, ovo što radite, ali ja nemam za to snage." I naravno da ih razumijemo, i to je velika stvar. Mi kopamo po starim i bolnim ranama, ali emisija je takva i mislim da je ono što na kraju donesemo jako vrijedno.

'Dosje Jarak' - endemska vrsta u doba brzih vijesti

U ovom vremenu brzih vijesti i društvenih mreža, zašto mislite da je emisija ovakvog tipa bitna i zanimljiva?

Pa mislim da smo mi tu dosta onako endemska jedna vrsta, kao sredozemna medvjedica. Zapravo, u ovom vremenu gdje izlaze stalno vijesti, više ili manje bitne, već sutradan su zaboravljene. Ide se na prvu loptu. Mislim da je važno imati emisiju koja će napraviti jedan korak unatrag, sagledati situaciju, jer često je ono što se po portalima piše, što se tada činilo da je istina, nakon godinu-dvije, a posebno nakon suđenja gdje se neke stvari temeljito utvrđuju, vidi se da jedan dobar dio toga zapravo ne drži vodu. Mislim da je jako dobro da postoji emisija koja s takvim odmakom daje jedan širi kontekst, širu sliku. I mislim da je kontekst zapravo bitan, jer vi u brzim vijestima nikad nemate to "što se dogodilo", eventualno "zašto se dogodilo" ako se zagrebe. Rijetko gdje imate ovako jednu cjelovitu priču, ne samo s tim što, kako i zašto se dogodilo, već i kakav je utjecaj ostavila na društvo godinama kasnije. Zbog toga mislim da je ova emisija posebna na tržištu.

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' - 'Zver' u fokusu: 'Ne želimo da gledatelji vide neke stvari koje smo mi morali vidjeti'

Kada ste počeli slagati priču o Sretku Kaliniću, zvanom Zver, što je vas osobno najviše fasciniralo u toj priči?

Pa to nije priča samo o jednom čovjeku koji je plaćeni ubojica, i to takvog kalibra, možda jedan od najspremnijih i najokorjelijih na ovim prostorima općenito. To nije priča samo o njemu, to je priča o zemunskom klanu za koje je on radio. To je, dakle, jedna puno šira priča koja se ne tiče samo Srbije, koja se tiče i Hrvatske i drugih zemalja, jer su njihovi krakovi bili posvuda. Ali nekako smo htjeli tu priču o zemunskom klanu ispričati preko njega, da nam je fokus na jednoj osobi koju većinu vremena pratimo. Čovjek je rođen u Hrvatskoj, odrastao u Hrvatskoj, čovjek je uhićen u Hrvatskoj i prvi čovjek koji je izručen posebnim sporazumom u Srbiju, čovjek koji se namjerava vratiti u Hrvatsku. Jako puno toga njega čini idealnim akterom da se preko njega priča priča o zemunskom klanu. I malo smo pokušali i dio psihologije donijeti, što se može, što može biti u toj glavi koja odluči tako hladnokrvno za novac ubijati ljude. Hrvatski gledatelji znaju to ime, sjećaju se tih godina kad se ime Zver spominjalo, to jest taj nadimak.

Spomenuli ste niz ubojstava. Tu ima jako puno brutalnih detalja. Kako odlučujete što ostaviti iza kamera, a što prikazati publici?

Pa mi želimo biti onako transparentni i otvoreni i prikazati zapravo sve što možemo, ali što smatramo relevantnim. Jer tu ima puno potencijalnih rukavaca koji mogu priču odvesti svugdje, a naš glavni zadatak je priču učiniti onako pitkom za gledatelje. Tu su i neki detalji koji su možda nedovoljno provjereni i ne želimo se baviti takvim stvarima. Mislimo da smo malo preozbiljni za to. A tu su i nekakvi brutalni detalji. Gledali smo slike očevida žrtava. To su neke scene za koje je bolje da ostanu samo u našoj glavi. I ne samo zbog zakona, nego i zbog nekakvog našeg unutarnjeg morala i etike. Ne želimo da gledatelji vide neke stvari koje smo mi morali vidjeti i bolje da ih zadržimo za sebe. Jer su dosta uznemirujući, jer ovo su stvarno teški, brutalni slučajevi, ali nažalost, slučajevi koji se događaju i to je ipak dio stvarnosti ovog svijeta u kojem živimo.

Kada radite nove epizode, što vam je nekako najvažnije da publika ponese sa sobom?

Da ne zaborave odmah što su pogledali i da ostane taj nekakav utisak, da malo razmisle o tome što su vidjeli. Neki su nam rekli da baš nisu niti mogli spavati poslije. Baš danas mi je jedna kolegica rekla da je, kad je pogledala epizodu o trovačima iz Plaškog, bila uznemirena, da je popila Normabel jer nije mogla vjerovati da takvi ljudi mogu živjeti ovdje. Ali ono što je nama najvažnije nije da mi sad uznemirimo ljude, nego da malo uključe moždane vijuge, da donesu nekakve svoje zaključke. Nama je važno da možda i netko iz institucija malo obrati pažnju na to što radimo, a to se već i dogodilo, i da ljudi budu svjesni da to nije nekakav imaginarni, izmišljeni svijet, nego da je to stvarni svijet u kojem živimo i da takve priče postoje.

Postoji li neka tema koju ste jako htjeli obraditi, ali to iz određenog razloga nije bilo moguće?

Pažljivi smo prvenstveno oko odabira tema. A dogodilo se da su za neke priče ključni sugovornici na kraju odustali. Evo, ako mogu reći i konkretno, istraživali smo slučaj ubojstva na Marjanu gdje je jedna djevojka brutalno ubijena, a ubojica će uskoro izići na slobodu. Otišli smo Andrija i ja u Split, sjeli smo u auto, razgovarali s pripadnicima policije koji su stvarno bili super i srdačni, sve živo smo dobili, uvid u spis, u sve detalje. Donijeli bi puno toga što nije uopće predstavljeno dosad javnosti. Međutim, njen brat je rekao da jednostavno nema snage govoriti o tome, što je, naravno, posve razumljivo. I rekli smo si, bez pravog portretiranja žrtve, dakle da ne damo dovoljno prostora da se vidi tko je bila ta djevojka, da se gledatelji malo upoznaju s njom, ne želimo biti jednostavno nekakva emisija koja se bavi crnom kronikom bez tog ljudskog aspekta. Ovo je samo jedan primjer priče koju smo jako htjeli raditi. Možda ćemo je uskoro i moći odraditi ako se nešto promijeni, ali postoje stvari za koje smo rekli: bez toga priču ne radimo.

Nove epizode 'Dosjea Jarak' pratite od 23. listopada ekskluzivno na platformi Voyo!