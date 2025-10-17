Užas u susjedstvu: Na dječjem igralištu ubijen muškarac, dobio je metak u čelo

U Beogradu na vodi u četvrtak navečer ubijen je muškarac (35) s lažnim slovenačkim dokumentima. Ubojstvo se dogodilo na dječjem igralištu u Hercegovačkoj ulici u 23.13 sati.

Kako doznaje Kurir, jedan metak pogodio ga je u čelo, a na mjestu događaja su pronađena dva pištolja.

Osumnjičenog Đ.Z. (21) policajci u civilu presreli su samo 200 metara od mjesta zločina gdje su ga razoružali i uhitili. Prema neslužbenim informacijama, kod sebe je imao dva pištolja.

Širi se snimka

Doktorica Violeta Nikolić iz Hitne pomoći za RTS je potvrdila da je ubijen muškarac star 35 godina te da se pucnjava dogodila u 23.13 sati.

"Naša ekipa mogla je samo konstatirati smrt kod muškarca", rekla je Nikolić.

Osumnjičenom je određen pritvor od 48 sati, a u tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznati više detalja.

