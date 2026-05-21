Što se događa? Stiglo tri puta više prijava nego što ima stanova! Evo tko ima prioritet

Kako bi ublažila rast troškova stanovanja, država je pokrenula program priuštivog najma za koji vlada iznimno velik interes. Za subvencionirani najam stanova i kuća prijavilo se 1315 građana, dok je trenutno dostupno 435 nekretnina. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta. Najmlađi prijavljeni kandidat ima 19 godina, a najstariji 83 godine.

Jedan od stanova koji će biti ponuđen nalazi se na zagrebačkoj Ferenščici. Riječ je o novouređenom stanu površine 54 četvorna metra.

„Stan se sastoji od dnevnog i spavaćeg dijela, ima kupaonicu i kuhinju. Svijetao je i čeka svoje prve stanare“, rekla je Željka Franić, voditeljica Ureda za korporativne komunikacije Državnih nekretnina.

Stanarina za taj stan iznosi 685 eura, no zahvaljujući državnoj subvenciji tročlana obitelj s mjesečnim prihodima od oko 2500 eura plaćala bi 465 eura, dok ostatak subvencionira država. Pravilo programa je da trošak najamnine ne smije prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva.

"Najviše podnositelja je između 20 i 40 godina. Broj članova kućanstva je najviše samca, gotovo 40 posto. Obitelji s dva člana 320 zahtjeva s tri člana 205", kazao je ministar graditeljstva Branko Bačić.

Najviše prijava iz Zagreba

Interes građana znatno nadmašuje broj raspoloživih nekretnina pa će APN sastaviti listu prvenstva prema unaprijed definiranim kriterijima.

„Pri određivanju liste gledat će se prihodi, životna dob, broj članova kućanstva, broj djece školske dobi, prebivalište te eventualni invaliditet. Ukupno postoji deset kriterija prema kojima ćemo formirati listu“, rekao je ravnatelj APN-a Dragan Hristov.

Osim stanova i kuća privatnih vlasnika koji su svoje nekretnine na upravljanje dali državi, ona će ponuditi i svoje nekretnine.

„Stanovi će, uz kompletne građevinske i obrtničke radove, imati uređene kuhinje. Dakle, riječ je o potpuno uređenim stanovima spremnima za useljenje“, istaknula je direktorica Državnih nekretnina Mirela Habijanec.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je oko 600 tisuća praznih kuća i stanova. Cilj programa je aktivirati dio tih nekretnina i povećati ponudu na tržištu najma kako bi se usporio rast cijena stanarina.

"Naš cilj je bio da se prazni stanovi na području RH podignu mjerama i subvencijama kako ne bi bili prazni i kako bi povećanjem povećali ponuditi,/da se zaustavi rast cijena najamnina", kazao je ministar Branko Bačić.

Najviše prijava stiglo je za Zagreb - više od polovine, zatim za Osijek i Rijeku.