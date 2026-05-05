Kupiti stan za mlade je nemoguća misija: Evo kako im pokušava pomoći Zadarska županija

Kupiti stan u novogradnji za dobar je dio mladih ljudi postalo nemoguća misija, pogotovo u priobalnim gradovima gdje su cijene odavno otišle u nebo.

S tim se problemima bori i u Zadarskoj županiji gdje se mladim obiteljima nastoji pomoći u stjecanju krova nad glavom kroz različite programe poticane stanogradnje, priuštivog stanovanja i subvencioniranja stambenih kredita.

8 ili čak do 10 tisuća eura - za luksuznije kvadrate u novogradnjama, ali i one najjeftinije stambene kvadrate odavno je u Zadru teško naći ispod 3 tisuće eura. Rastu i cijene najma stanova.

'Teško se bilo skučiti'

"700 eura, 800 eura, evo čim je neki malo bolji stan da nije samo jedna soba, odmah to ide u nebo. Čak hiljadu eura ako je za dvoje ljudi", kaže mladi Zadranin Ante Matulina.

"Teško se bilo skućiti i u moje vrijeme. Mi smo se bili prijavili za POS-ov stan, ali je lista čekanja bila duga 10 godina i više, tako smo odustali i morali smo naravno raditi po dva-tri posla da bi uspjeli skupiti neke novce da bi uopće mogli dignuti kredit. Danas moj brat ima 27 godina i ima taj problem", rekla je Marija Ramljak.

Veliki interes za POS-ove stanove

Teško je i danas. U Zadru, gdje je već izgrađeno oko 500 POS-ovih stanova, interes je deseterostruko veći od predviđenog novog projekta na Smiljevcu.

"Imamo listu od preko 1200 zainteresiranih. Kroz ovaj program planiramo negdje 120, to će pokazati projekt APN-a, koliko stanova. 120-130, ne znamo koliko će to ispasti na kraju po povoljnijim uvjetima", kaže gradonačelnik Zadra Šime Erlić (HDZ).

Interes je u cijeloj Hrvatskoj puno veći od mogućnosti izgradnje po poticanim uvjetima jer je POS-ova cijena povoljnija od tržišne - 2104 eura.

"Svi kupci imaju pravo i na povrat polovice PDV-a. Znači da bi ta cijena trebala biti oko 1900 eura što mislim da je danas ne izuzetno povoljno, nego skoro nemoguće za dobiti po toj cijeni", smatra ravnatelj APN-a Dragan Hristov.

Neujednačena kvaliteta

Kvaliteta POS-ovih stanova nije uvijek bila ujednačena, podsjetili su nedavno i iz vladajuće većine u zadarskom Gradskom vijeću.

"Vrlo je vjerojatno da je među tih 9 tisuća stanova, gdje se izmijenilo stotine izvođača, da je došlo do određenih propusta, međutim postoji jamstvo, postoje garancije za dobro izvršene radove", kaže Branko Bačić (HDZ), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, i poziva sve kupce POS-ovih stanova da prijave loše izvedene radove kako bi ih izvođač uklonio.

Ministar je ugovor donio i Općini Ražanac kojoj država za izgradnju kuća mladim obiteljima prepušta 22 tisuće kvadrata za izgradnju obiteljskih kuća po 80 posto povoljnim cijenama zemljišta.

"Pa recimo, ako je procijenjena vrijednost negdje između 50 i 70 eura po kvadratu zemljišta, 80 posto je negdje 5 do 10-ak eura ajmo reći. Parcele nismo još isparcelizirali, ali bit će između 500 i 700 kvadrata", kaže načelnik Općine Ražanac Damir Jordan (HDZ).

Subvencionirani krediti

Županija nudi i subvencioniranje rate kredita do 300 eura mjesečno.

"Mi imamo dva poziva, dva programa. Jedan je za izvanbračne i bračne zajednice, a drugi je za samohrane roditelje jer smo time htjeli zaštititi samohrane roditelje da nemaju konkurenciju u dobivanju te potpore", podsjeća zadarski župan Josip Bilaver (HDZ).

Ministar graditeljstva najavljuje da se iduće godine kreće i s izgradnjom stanova za priuštivi najam diljem i da veliki interes za takvim stanovima vlada u cijeloj Hrvatskoj.