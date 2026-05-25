Otišla u bolnicu zbog leđa, a dočekala je neočekivana dijagnoza: 'Mislila sam da ću umrijeti'

Amy Seagar (38) mjesecima je osjećala utrnulost i trnce na lijevoj strani lica te je gubila sluh na jednom uhu. Iako je u siječnju 2024. posjetila liječnika obiteljske medicine, rečeno joj je da nije doživjela moždani udar niti paralizu lica te da se javi ako se simptomi nastave. Tek je magnetska rezonanca zakazana za ožujak, zbog potpuno nepovezanog problema s bolovima u leđima, otkrila pravi uzrok njezinih tegoba.

Mjeseci zanemarenih simptoma

Voditeljica podružnice veleprodaje proizvoda za kosu i ljepotu iz Londona, bila je šokirana kada su joj u bolnici Kingston priopćili da je snimka pokazala "nešto" na njezinom mozgu. Prisjećajući se tog zastrašujućeg iskustva, ispričala je kako se osjećala.

"Kad su mi rekli da imam tumor na mozgu, mislila sam da ću umrijeti. Tumor mi se jednostavno prišuljao. Živjela sam normalnim životom, ne shvaćajući da imam taj ogroman tumor u glavi jer nije utjecao na mene na očit i dramatičan način", rekla je Amy.

"Kad se sada osvrnem, imala sam oštećen sluh na jednom uhu i zbog toga sam trebala otići liječniku. No, kako to nije utjecalo na moj svakodnevni život i nije mi stvaralo veće probleme, jednostavno sam nastavila dalje. Ispostavilo se da su to zapravo bili simptomi nečeg vrlo zastrašujućeg", dodala je.

Borba za dijagnozu i slučajno otkriće

Nakon pregleda kod liječnika obiteljske medicine, Amy je upućena na neurološku procjenu, do koje nikada nije došlo. "Medicinska sestra nazvala me tjedan dana kasnije i rekla da su neurolozi odbili moju uputnicu te mi savjetovali kognitivno-bihevioralnu terapiju", objasnila je. "Kako su me mogli odbiti, a da me nisu ni vidjeli ni procijenili? Tražila sam drugo mišljenje kod drugog liječnika, ali do tog pregleda nikada nije došlo jer je prije stigao termin za magnetsku rezonancu zbog mojih leđa."

Upravo je taj pregled doveo do dijagnoze akustičnog neuroma, rijetkog i nekancerogenog tumora koji raste na glavnom živcu koji povezuje unutarnje uho s mozgom. Takvi tumori obično rastu sporo tijekom više godina i ne šire se na druge dijelove tijela, ali mogu uzrokovati probleme poput gubitka sluha i nestabilnosti. Najčešće pogađaju odrasle osobe u dobi od 30 do 60 godina i obično nemaju očit uzrok.

Operacija i novi početak

U svibnju je Amy podvrgnuta operaciji u bolnici St George's radi uklanjanja tumora. Njezinu je potresnu priču objavio The Sun.

"Operacija je prošla jako dobro, iako sam zbog nje izgubila sluh na desnom uhu, na što su me liječnici i upozorili", rekla je. "Mislila sam da će polovica mog svijeta utihnuti, ali snalazim se. Koristim posebna pomagala za osobe s jednostranom gluhoćom koja mi zaista pomažu. Budući da je tumor bio pričvršćen za moj facijalni živac, kirurzi su ostavili maleni dio kako bi izbjegli nepopravljivu štetu na živcu, zbog koje bih ostala paralizirana na jednoj strani lica."

Danas Amy svakih šest mjeseci odlazi na kontrolne preglede, a posljednji nalaz u ožujku bio je uredan. Sada prikuplja novac za organizaciju Brain Tumour Research sudjelujući u izazovu u kojem će tijekom svibnja prepješačiti 200 kilometara.

