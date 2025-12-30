Mladić (23) mislio da ima gripu, no imao je zloćudnu bolest: 'Borio se s velikom hrabrošću'

Kada je Kieran Shingler prvi put osjetio omaglicu i curenje nosa, simptome je pripisao običnoj gripi. Nije ni slutio da je to zapravo bio znak upozorenja za tumor na mozgu koji će ga na kraju stajati života. Tragična priča ovog mladića služi kao podsjetnik koliko podmukli mogu biti simptomi teških bolesti.

Shingler, koji je bio vozač teretnog vozila iz engleskog Warringtona u Cheshireu, počeo se osjećati loše u studenom 2022. godine. U to je vrijeme imao samo dvadeset i tri godine i aktivno se pripremao za triatlon, pa je loše stanje pripisao iscrpljenosti i sezonskom virusu. Napravio je test na Covid, no nakon što je rezultat bio negativan, bio je uvjeren da se radi o gripi.

Međutim, tijekom sljedećih tjedana njegovo se stanje pogoršavalo. Počeo je teško zadržavati hranu i patiti od, kako je opisao, "nesnosnih glavobolja". Zbog ozbiljnosti simptoma, liječnik opće prakse uputio ga je u bolnicu Warrington, gdje su liječnici u početku sumnjali na meningitis.

Otkriće tumora i niz teških operacija

Kompjuterizirana tomografija (CT) glave otkrila je zastrašujuću istinu: imao je masu na mozgu. Hitno je prevezen u neurološki centar Walton u Liverpoolu. Tamo je magnetska rezonancija pokazala da tumor blokira prirodni protok cerebrospinalne tekućine između lubanje i kralježnice. Podvrgnut je hitnoj operaciji, endoskopskoj ventrikulostomiji treće moždane komore (ETV), kako bi se ispustila nakupljena tekućina i smanjio pritisak na mozak.

Operacija je proglašena uspješnom i Kieran se počeo osjećati bolje. Ubrzo nakon toga, podvrgnut je i drugoj, visokorizičnoj operaciji, kraniotomiji, tijekom koje su liječnici pokušali ukloniti što je više moguće tumora i uzeti uzorak za biopsiju. Nažalost, ova je operacija ostavila teške posljedice. Kieran je pretrpio kratkoročni gubitak pamćenja, dobio je visoku temperaturu i počeo vrištati od intenzivne boli.

Konačna dijagnoza i borba za život

Stvari su se dodatno zakomplicirale kada su liječnici priopćili obitelji da prva operacija ipak nije uspjela te da će morati ugraditi eksternu ventrikularnu drenažu koja će preusmjeravati tekućinu iz mozga u drugi dio tijela. Samo sat vremena prije te treće operacije, 29. prosinca 2022. godine, obitelj je saznala konačnu dijagnozu: astrocitom trećeg stupnja, brzorastući zloćudni tumor.

"Sve do tog trenutka nisu nam rekli rezultate biopsije jer je bilo blizu Božića", ispričala je njegova djevojka Abbie Henstock (26), opisujući te trenutke kao "potpuno zamagljene". Liječnici su im također rekli da je Kieranova prognoza samo dvanaest mjeseci života, no obitelj je odlučila pričekati siječanj 2023., kada se vratio kući, da mu priopći tešku vijest.

Kieran je započeo iscrpljujuće liječenje koje je uključivalo trideset tretmana radioterapije i kemoterapije. U početku se činilo da liječenje djeluje: snimke su pokazale da se tumor smanjuje. Međutim, samo pet mjeseci kasnije, rečeno mu je da je terapija prestala djelovati i da tumor ponovno raste.

Prebačen je na drugu vrstu kemoterapije, koja je također u početku pokazala rezultate, no liječenje je moralo biti prekinuto zbog oštećenja jetre. Unatoč svemu, tumor se u jednom trenutku smanjio s 5,5 centimetara na samo 0,35 centimetara, no u lipnju ove godine snimka je potvrdila da ponovno raste. Nažalost, Kieran Shingler preminuo je u hospiciju 14. prosinca, nešto više od tjedan dana prije Božića, piše Daily Mail.

'Najhrabriji i najinspirativniji čovjek'

Njegova obitelj oprostila se od njega dirljivom porukom: "Kieran je živio sa svojim tumorom na mozgu nešto više od tri godine i borio se s neizmjernom hrabrošću i odlučnošću, uvijek spreman isprobati nove stvari i uvijek s osmijehom na licu. Bio je najhrabriji i najinspirativniji čovjek".

Opisali su ga kao osobu koja bi "svojom osobnošću osvijetlila svaku prostoriju", pravog gurmana i vjernog navijača Liverpoola. "Ne znamo kako ćemo nastaviti bez njega, ali hoćemo, jer to je ono što bi on želio", poručila je ožalošćena obitelj.

