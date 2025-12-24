Isusova proročanstva koja su se ostvarila: Precizno je predvidio ove ključne trenutke

Isus Krist, središnja figura kršćanstva, tijekom svog javnog djelovanja izrekao je niz proročanstava koja se tiču njegove vlastite sudbine, sudbine njegovih najbližih sljedbenika, ali i budućnosti svijeta.

Za milijarde vjernika diljem planeta, ispunjenje tih proročanstava predstavlja jedan od temeljnih dokaza njegovog božanskog autoriteta. Analiza događaja opisanih u evanđeljima otkriva zapanjujuću preciznost s kojom je Isus najavio ključne trenutke svoje muke, smrti i nasljeđa koje će ostaviti iza sebe, piše Blue Letter Bible.

Ova proročanstva nisu samo teološki konstrukti, već i povijesni narativi koji su duboko utjecali na tijek zapadne civilizacije.

Za povjesničare i skeptike, ona ostaju predmetom fascinacije i rasprave, svjedočeći o jednoj od najutjecajnijih osoba u ljudskoj povijesti čiji je život, prema tvrdnjama, bio prorečen do najsitnijih detalja.

