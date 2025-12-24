FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INTRIGANTAN FENOMEN /

Isusova proročanstva koja su se ostvarila: Precizno je predvidio ove ključne trenutke

Isusova proročanstva koja su se ostvarila: Precizno je predvidio ove ključne trenutke
Foto: Freepik
Bilo da se promatraju očima vjernika kao dokaz božanskog nadahnuća ili iz perspektive povjesničara kao zapanjujuća podudarnost teksta i događaja, Isusova proročanstva predstavljaju jedan od najintrigantnijih fenomena zabilježenih u drevnim spisima. Njihovo ispunjenje, dokumentirano u povijesnim izvorima neovisnima o Bibliji, i danas potiče na razmišljanje o prirodi vremena, povijesti i poruci čovjeka čije su riječi nadživjele i hramove i carstva.
1 /29
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Isus Krist, središnja figura kršćanstva, tijekom svog javnog djelovanja izrekao je niz proročanstava koja se tiču njegove vlastite sudbine, sudbine njegovih najbližih sljedbenika, ali i budućnosti svijeta.

Za milijarde vjernika diljem planeta, ispunjenje tih proročanstava predstavlja jedan od temeljnih dokaza njegovog božanskog autoriteta. Analiza događaja opisanih u evanđeljima otkriva zapanjujuću preciznost s kojom je Isus najavio ključne trenutke svoje muke, smrti i nasljeđa koje će ostaviti iza sebe, piše Blue Letter Bible.

Ova proročanstva nisu samo teološki konstrukti, već i povijesni narativi koji su duboko utjecali na tijek zapadne civilizacije.

Za povjesničare i skeptike, ona ostaju predmetom fascinacije i rasprave, svjedočeći o jednoj od najutjecajnijih osoba u ljudskoj povijesti čiji je život, prema tvrdnjama, bio prorečen do najsitnijih detalja.

U galeriji pronađite detalje. 

24.12.2025.
13:33
Antonela IštvanMagazin.hr
Freepik
Isus KristProročanstvaBiblija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
INTRIGANTAN FENOMEN /
Isusova proročanstva koja su se ostvarila: Precizno je predvidio ove ključne trenutke