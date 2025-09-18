I dobroćudni tumor na mozgu može biti fatalan. Liječnici: 'Ove su skupine pod većim rizikom'

Tumori na mozgu predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, čak i u slučaju kad su klasificirani kao benigni. Ako se ne uoče i ne tretiraju na vrijeme, mnogu biti opasni po život iz niza faktora, primjerice, mogu pritiskati osjetljive moždane strukture te izazvati nastanak neuroloških simptoma poput epileptičkih napadaja ili promjene osobnosti.

Liječnici iz Klinike za Neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice za Net.hr su objasnili koje su vrste tumora na mozgu, koji su njihovi simptomi te su naglasili da se liječenje oboljelih odvija s ciljem očuvanja kvalitete i produljenja života.

Vrste tumora na mozgu

"Tumori mozga su patološke nakupine stanica u mozgu koje nekontrolirano rastu. Mogu biti benigni (dobroćudni) i maligni (zloćudni). Primarni tumori mozga nastaju iz moždanih stanica, a sekundarni tumori su metastaze koje su se u mozak proširile iz drugih dijelova tijela, poput pluća ili dojke", rekli su.

Razlika između benignih i malignih tumora mozga je u tome da benigni imaju jasnije definiranu granicu prema okolnome zdravom tkivu mozga i pod benignim tumorima se najčešće misli na tumore koji nastaju od moždanih ovojnica, tzv. meningeome.

"To su najčešći tumori središnjeg živčanog sustava kod odraslih. Nakon njih slijede primarni tumori mozga, odnosno gliomi. Maligni primarni tumori mozga nastaju od glijalnih stanica i infiltriraju okolno zdravo tkivo, šire se i mogu oštetiti zdrave dijelove mozga. Tumori hipofize su treći po zastupljenosti nakon glioma te su većinom benigni adenomi", objasnili su stručnjaci.

Benigni tumor može biti opasan po život ako je jako velik te ako potiskuje elokventne (funkcionalne) regije mozga ili infiltrira venski sustav odvodnje iz mozga.

Primarni tumori mozga mogu biti različitih stupnjeva zloćudnosti:

Stupanj 2 označava tumor koji je sporo rastući, ali infiltrativan. Može biti benigniji, ali često recidivira i može progresirati u viši stupanj.

Stupanj 3 označava maligniji tumor koji aktivno raste i često recidivira.

Stupanj 4 označava najagresivniji tumor kojeg karakterizira brzi rast, invazija, nekroza i često vaskularna proliferacija.

Prema zadnjoj klasifikaciji tumora središnjeg živčanog sustava Svjetske zdravstvene organizacije iz 2021. godine, kod odraslih postoje tri glavna tipa glijalnih tumora mozga: astrocitom, oligodendrogliom i glioblastom.

Foto: Shutterstock

Kako nastaje tumor na mozgu?

"Svi oni nastaju od različitih vrsta glijalnih stanica. Oligodendrogliom može napredovati u viši stupanj malignosti (stupanj 3), no rijetko razvije morfološke i biološke osobine glioblastoma. S druge strane, astrocitomi, ukoliko su neliječeni, mogu progredirati u 40 do 70 posto slučajeva u viši stupanj tumora (stupanj 4)", kažu liječnici iz KBC-a Sestre milosrdnice.

"Glioblastom IDH-wildtype (tumor bez IDH mutacije) je najzloćudniji primarni tumor mozga i čini 15 posto svih tumora mozga. Kod osoba srednje do starije životne dobi primarno nastaje 80 posto glioblastoma, dok preostalih 20 posto nastaje progresijom tumora nižeg stupnja zloćudnosti, većinom kod osoba mlade životne dobi", pojasnili su.

Glavni način njihovog liječenja je maksimalna kirurška resekcija, tj. uklanjanje tumorske mase operacijom, a nakon toga slijede radioterapija i kemoterapija. Liječnici napominju da "unatoč radikalnom liječenju ovih tumora, njihova prognoza ostaje vrlo loša, a stopa preživljenja u prosjeku 14 do 20 mjeseci".

"U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira oko 12 primarnih tumora mozga na 100.000 stanovnika, uključujući i one benignije poput meningeoma, ali i zloćudne tumore. Glioblastom se javlja s učestalošću četiri do pet slučajeva na 100.000 stanovnika godišnje", rekli su.

Zašto nastaje tumor na mozgu?

Unatoč brojnim istraživanjima, razlozi nastanka tumora na mozgu još nisu u potpunosti poznati, ali ulogu mogu imati genetske mutacije i okolišne tvari, a mogu se javiti i u sklopu nasljednih obiteljskih sindroma, kao i nakon izlaganja zračenju.

"Pod većim rizikom od tumora na mozgu su ljudi s rijetkim nasljednim bolestima (neurofibromatoza tip 1 ili 2, Li­ Fraumeni sindrom, Turcotov sindrom) te osobe koje su bile izložene zračenju glave (npr. u djetinjstvu zbog leukemije). Postoje i dobne razlike te razlike među spolovima. Glioblastom je češći u starijoj životnoj dobi i kod muškaraca, a meningeomi su češći kod žena, i to srednje i starije dobi", istaknuli su liječnici.

Simptomi tumora na mozgu

Najčešći simptomi tumora na mozgu mogu varirati ovisno o lokaciji, veličini i brzini rasta tumora, ali općenito uključuju:

Intenzivne glavobolje,

Mučninu i povraćanje (često su povezani s povećanjem intrakranijalnog tlaka),

Promjene u vidu poput dvostrukog vida, gubitka vida ili zamućenja),

Promjene u ponašanju ili osobnosti, uključujući zbunjenost, promjene u emocionalnom stanju ili poteškoće u komunikaciji,

Slabost ili utrnulost često jedne strane tijela,

Probleme s ravnotežom i koordinacijom.

"Također, mogu se javiti epileptični napadi koji mogu biti alarmantni prvi znak tumora", istaknuli su liječnici.

Foto: Shutterstock

Kako prepoznati tumor na mozgu?

Vrijeme od pojave prvih simptoma do postavljanja dijagnoze tumora na mozgu može biti različito i ovisi o različitim faktorima, uključujući brzinu rasta tumora, dostupnost i mogućnost liječenja i koliko simptomi mogu biti specifični ili zbunjujući.

"Općenito, kod nekih pacijenata to može biti nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, dok kod drugih može potrajati duže zbog sličnosti simptoma s drugim medicinskim stanjima. Ukoliko se sumnja na tumor na mozgu, važno je što prije potražiti medicinsku pomoć radi brze dijagnoze i početka liječenja", objasnili su.

Kako se liječi tumor na mozgu?

Liječenje tumora mozga je kompleksno i uključuje višestruki pristup, tj. kombinaciju neurokirurgije, zračenja i kemoterapije, a u novije vrijeme i sve češće ciljane terapije i imunoterapije.

"Cilj kirurškog liječenja tumora je ukloniti što veći dio tumora ili čak cijeli tumor, bez oštećenja zdravog moždanog tkiva. Ukoliko je tumor zloćudan, u terapiju se uključuje radioterapija i kemoterapija za uništavanje preostalih tumorskih stanica. Pristup liječenju se individualizira prema vrsti i agresivnosti određene vrste tumora, sve s ciljem očuvanja kvalitete i produljenja života", kazali su liječnici te su opomenuli na rane znakove tumora na mozgu.

"Oni se često zanemaruju, jer su nespecifični i lako ih je zamijeniti s uobičajenim svakodnevnim tegobama poput stresa, migrene ili iscrpljenosti."

Rani znakovi tumora na mozgu:

Glavobolje,

Promjene vida,

Promjene ponašanja, govora ili ravnoteže.

"Budući da ti simptomi mogu djelovati bezazleno, važno je obratiti pozornost ako se pojavljuju naglo, traju dulje ili se pogoršavaju", upozorili su.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'