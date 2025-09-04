Neke žudnje za hranom mogu biti znak raka: Javljaju se nekoliko mjeseci prije dijagnoze

Neke žudnje za hranom mogu biti upozorenje na pojavu raka, a često se javljaju mjesecima prije nego što se postavi službena dijagnoza.

Prema mišljenju nekih stručnjaka, tijelo šalje signale o zdravstvenim problemima još prije nego što bolest bude prepoznata. Ova tvrdnja nedavno je ponovno postala tema rasprave nakon viralnog videa na Instagramu, piše Express.

Simptomi koji ukazuju na rak

Jedan korisnik društvene mreže je u videu izjavio: "Mnogi liječnici su uvjereni da tijelo šalje signale dugo prije nego što dođe do dijagnoze."

Studija iz 2022. godine, koja je obuhvatila sedam istraživanja na ovu temu, zaključila je da žudnje za hranom mogu biti povezane s rakom dojke, limfomom te rakom jajnika i endometrija.

"Kod pacijenata s gastrointestinalnim tumorima, nekoliko mjeseci prije dijagnoze, često se javlja snažna želja za slatkišima. Osobe počnu jesti sladoled u velikim količinama, iako prije nisu imale sklonost prema slatkoj hrani", navodi liječnik.

Stručnjaci napominju da se žudnje za hranom mogu značajno razlikovati od osobe do osobe. Jedan slučaj opisuje ženu koja je, nakon što joj je dijagnosticiran rak bubrega, razvila neuobičajenu želju za kiselim krastavcima te je pila njihov koncentrat direktno iz tegle i konzumirala ga uz krekere. Drugi pacijent postao je iznenada opsjednut mliječnim proizvodima, što su članovi njegove obitelji isprva smatrali samo promjenom okusa ili prolaznom željom.

Iako svaki tip raka može izazvati specifične simptome, postoje neki opći znakovi na koje je korisno obratiti pažnju.

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), opći simptomi raka uključuju:

Nova izraslina ili oticanje na bilo kojem dijelu tijela

Prekomjerno znojenje, osobito noću ili visoka temperatura koja traje dulje vrijeme ili se povremeno ponavlja

Osjećaj umora koji je neobično intenzivan

Neobično krvarenje ili modrice (npr. krv u urinu, krvavi iscjedak ili povraćanje krvi)

Neobična bol u tijelu koja nije tipična za vas

Neplanirani gubitak težine ili smanjen apetit

Učestalija potreba za mokrenjem ili bolovi pri mokrenju

Osim ovih općih simptoma, specifični simptomi raka mogu se manifestirati ovisno o tome koji je dio tijela zahvaćen bolešću.

