Ovi stanovnici Hrvatske su zdraviji od ostalih: Nemaju problema s pretilošću

Broj pretilih osoba i pušača manji je na otocima nego u ostatku Hrvatske, otočani su također tjelesno aktivniji, ali jednako često kao i ostali konzumiraju fast-food, pokazali su rezultati analize životnih navika stanovnika otoka koju je provela Hrvatska liga za hipertenziju

Broj pretilih osoba na otocima je manji, a broj osoba s normalnim indeksom tjelesne mase veći u odnosu na ostali dio Hrvatske. Uz to, na otocima je manji broj pušača, navodi Hrvatska liga za hipertenziju koja je u zadnjih pet godina provodila javnozdravstvenu akciju ''Lov na tihog ubojicu – Zdravlje na otocima''.

Analiza životnih navika također je pokazala da su otočani tjelesno aktivniji od ostalih stanovnika Hrvatske, ali i dalje nedovoljnog intenziteta.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Otočani su zdraviji zbog prehrane i načina života

Sukladno očekivanjima, otočani znatno češće konzumiraju ribu i maslinovo ulje ali, baš kao i stanovnici drugih dijelova Hrvatske, ne konzumiraju dovoljno voće i povrće te jednako često jedu nezdravu fast-food ili polugotovu hranu.

''Na temelju toga možemo reći kako je duh staroga Mediterana na našim otocima još uvijek prisutan, ali 'tihi ubojica' polagano pruža svoje pipke što nama mora biti jasan znak da je potrebno pokrenuti šire i trajne akcije kako bismo sačuvali ili vratili zdravlje na otoke'', napominju iz Hrvatske lige za hipertenziju.

Foto: Shutterstock

Petu godinu zaredom, mladi članovi Hrvatske lige za hipertenziju odlaze preko ljeta na otoke na kojima je zdravstvena skrb nedostatna ili nedovoljno dostupna, za razliku od drugih dijelova Hrvatske. Akcija ''Lov na tihog ubojicu'' ove se godine održala krajem kolovoza u mjestu Sali na Dugome otoku.

Svi mještani koji su se odazvali pozivu dobili su pregled koji se sastojao od mjerenja krvnoga tlaka, mjerenja krutosti krvnih žila, snimanja EKG-a, mjerenje očnoga tlaka i niz drugih pretraga. Laboratorijska obrada učinjena je u KBC-u Zagreb, a svi nalazi poslani nadležnim liječnicima kako bi ih oni mogli odmah koristiti u svakodnevnom radu.

''Drugi dio akcije sastoji se od edukacije stanovništva o faktorima rizika, o demonima kako ih zovemo u Ligi, o važnosti zdravoga načina života, o važnosti redovitog uzimanja lijekova, pravilnome mjerenju krvnoga tlaka itd'', kazali su.

Osim Dugog otoka, akcija je do sada obišla Vis, Korčulu, Hvar, Brač, Žirje, Zlarin, Kaprije, Prvić, Lastovo te Benkovac. Ukupno je pregledano i educirano oko 2 tisuće otočana.

''Treći dio akcije čini prikupljanje podataka o ukupnome zdravlju naroda koje bi Ministarstvo zdravstva moglo koristiti u pripremi preventivnih programa i planiranja zdravstvene skrbi'' ističu iz Hrvatske lige za hipertenziju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: 'Zdrava hrana je skupa. Ugljikohidrati nikako!' Pozvali smo nutricionista i razbili mitove o mršavljenju