Hranom protiv stresa, tjeskobe i depresije: Ovo je 25 vrlo moćnih namirnica

Kada je tijelo pod velikim stresom, ono oslobađa hormon kortizol, što dovodi do porasta apetita, a to kod većine ljudi dovodi do debljanja. U osnovi, viša razina kortizola stvara više razine inzulina u tijelu i pad šećera u krvi, što je savršena kombinacija za pojavu žudnje za hranom, a posebice za grickalicama ili junk foodom.