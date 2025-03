Zrinka je zaslužila bolje od ovoga: Pazite kako je Hrvatska dočekala najbolju slalomašicu svijeta

"Hvala svima što ste došli i što me podržavate. Ponosna sam što sam se vratila s globusom, bilo je jako dramatično, bila je uzbudljiva, naporna i odlična sezona, neizvjesna do kraja. Nije bilo lako zadnje dvije utrke održati vodstvo, ali uspjela sam i to je najbitnije", rekla je Ljutić te se osvrnula i na posljednju utrku sezone u Sun Valleyu tijekom koje je morala braniti prednost ispred Švicarke Camille Rast i Austrijanke Katarine Liensberger: "Nakon prve vožnje nisam bila zadovoljna, bila sam svjesna pritiska i znala sam da će i druga vožnja biti pod takvim utjecajem i da će biti teško skijati slobodno kao što sam skijala u prvom mjesecu kad nisam imala što izgubiti. Bilo je puno lakše skijati druge vožnje kao vodeća i braniti vodstvo nego sada, braniti crveni broj. Probala sam se smiriti prije druge vožnje, staviti se u svoj 'film' da dam najbolje od sebe, da budem dinamičnija nego u prvoj vožnji i znala sam da je to sve što mogu napraviti i uspjela sam."