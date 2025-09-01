Često se budite jako rano i ne možete zaspati? Stručnjaci otkrivaju kako si pomoći
Rano jutarnje buđenje nije nužno simptom starenja, već često upozorenje da tijelo ili um trebaju posebnu pažnju
Kada se osoba budi satima prije željenog vremena i, unatoč umoru, nije u stanju ponovno zaspati, riječ je o specifičnom obliku nesanice ponovnog usnivanja nakon ranog buđenja, koja donosi posebne izazove.
Ovaj poremećaj često ostaje neprepoznat jer ga mnogi pripisuju prirodnom procesu starenja, misleći da se radi isključivo o problemima sa spavanjem. Ipak, rana jutarnja buđenja mogu biti jednako iscrpljujuća i frustrirajuća, osobito ako se javljaju gotovo svakodnevno, piše HuffPost.
Stručnjaci ističu da se radi o kroničnom poremećaju spavanja ako se takvi simptomi ponavljaju barem tri puta tjedno tijekom nekoliko mjeseci. Unatoč učestalosti, mnogi nisu svjesni da rana jutarnja buđenja često stoje iza osjećaja iscrpljenosti i umora tijekom dana. Dobro je znati da postoje učinkovite strategije kojima se ovaj problem može ublažiti ili u potpunosti otkloniti.
Što je nesanica ponovnog usnivanja?
To je oblik nesanice koji se očituje buđenjem znatno ranije nego što osoba želi, a uz to je nemoguće ponovno zaspati, unatoč prisutnoj pospanosti.
Ovaj poremećaj narušava prirodan ritam sna, onemogućavajući tijelu da se u potpunosti odmori. Iako je tijelo spremno za odmor, um često ostaje aktivan, što rezultira osjećajem umora i iscrpljenosti tijekom dana.
Kako tijelo stari, prirodni biološki ritam koji regulira san i budnost pomiče se prema ranijim satima, što dovodi do ranijeg i lakšeg buđenja. Istovremeno, smanjuje se trajanje dubokog sna, dok se povećava vrijeme provedeno u lakšim fazama sna, zbog čega i manji podražaji mogu lako probuditi osobu.
Ove promjene značajno narušavaju kvalitetu sna, zbog čega je noćni odmor češće prekidan i manje učinkovit za obnovu tijela i uma.
Metode koje pomažu kod preranog buđenja
Ako pijete alkohol navečer, pokušajte to izbjegavati nekoliko dana i pratite promjene u snu. Ako su valunzi uzrok buđenja, razmislite o prozračenom prostoru za spavanje i nešto nižoj sobnoj temperaturi. Time možete značajno smanjiti prekide sna uzrokovane nelagodom.
Preporučuje se održavanje redovitog rasporeda odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom. Također, izbjegavajte kofein, alkohol i izloženost ekranima pred spavanje te uvedite opuštajuću rutinu - to tijelu šalje jasne signale da je vrijeme za san.
Ako točan uzrok buđenja ne znate, vodite dnevnik spavanja i bilježite navike, stresove i promjene u rasporedu. To često otkriva neočekivane uzroke ranih buđenja, poput stresa ili neusklađenih navika.
Ako sumnjate da depresija, anksioznost ili stres ometaju vaš san, ozbiljno razmislite o terapiji. Osim toga, liječnik vam može preporučiti nešto što će vam pomoći.
