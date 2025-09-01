Često se budite jako rano i ne možete zaspati? Stručnjaci otkrivaju kako si pomoći

Kada se osoba budi satima prije željenog vremena i, unatoč umoru, nije u stanju ponovno zaspati, riječ je o specifičnom obliku nesanice ponovnog usnivanja nakon ranog buđenja, koja donosi posebne izazove.

Ovaj poremećaj često ostaje neprepoznat jer ga mnogi pripisuju prirodnom procesu starenja, misleći da se radi isključivo o problemima sa spavanjem. Ipak, rana jutarnja buđenja mogu biti jednako iscrpljujuća i frustrirajuća, osobito ako se javljaju gotovo svakodnevno, piše HuffPost.

Stručnjaci ističu da se radi o kroničnom poremećaju spavanja ako se takvi simptomi ponavljaju barem tri puta tjedno tijekom nekoliko mjeseci. Unatoč učestalosti, mnogi nisu svjesni da rana jutarnja buđenja često stoje iza osjećaja iscrpljenosti i umora tijekom dana. Dobro je znati da postoje učinkovite strategije kojima se ovaj problem može ublažiti ili u potpunosti otkloniti.

Što je nesanica ponovnog usnivanja?

To je oblik nesanice koji se očituje buđenjem znatno ranije nego što osoba želi, a uz to je nemoguće ponovno zaspati, unatoč prisutnoj pospanosti.

Ovaj poremećaj narušava prirodan ritam sna, onemogućavajući tijelu da se u potpunosti odmori. Iako je tijelo spremno za odmor, um često ostaje aktivan, što rezultira osjećajem umora i iscrpljenosti tijekom dana.

Kako tijelo stari, prirodni biološki ritam koji regulira san i budnost pomiče se prema ranijim satima, što dovodi do ranijeg i lakšeg buđenja. Istovremeno, smanjuje se trajanje dubokog sna, dok se povećava vrijeme provedeno u lakšim fazama sna, zbog čega i manji podražaji mogu lako probuditi osobu.

Ove promjene značajno narušavaju kvalitetu sna, zbog čega je noćni odmor češće prekidan i manje učinkovit za obnovu tijela i uma.

Metode koje pomažu kod preranog buđenja

Ako pijete alkohol navečer, pokušajte to izbjegavati nekoliko dana i pratite promjene u snu. Ako su valunzi uzrok buđenja, razmislite o prozračenom prostoru za spavanje i nešto nižoj sobnoj temperaturi. Time možete značajno smanjiti prekide sna uzrokovane nelagodom.

Preporučuje se održavanje redovitog rasporeda odlaska na spavanje i buđenja, čak i vikendom. Također, izbjegavajte kofein, alkohol i izloženost ekranima pred spavanje te uvedite opuštajuću rutinu - to tijelu šalje jasne signale da je vrijeme za san.

Ako točan uzrok buđenja ne znate, vodite dnevnik spavanja i bilježite navike, stresove i promjene u rasporedu. To često otkriva neočekivane uzroke ranih buđenja, poput stresa ili neusklađenih navika.

Ako sumnjate da depresija, anksioznost ili stres ometaju vaš san, ozbiljno razmislite o terapiji. Osim toga, liječnik vam može preporučiti nešto što će vam pomoći.

