Što s ostacima hrane nakon blagdana? Umjesto da podgrijavate, pretvorite ih u delicije

Dani između Božića i Nove godine imaju posebnu čar. Pritisak velikih priprema je iza nas, kauč zove na opuštanje, a hladnjak je ispunjen obiljem hrane. No, poznata slika hladnjaka krcatog ostacima pečenja, francuske salate i kolača svake godine postavlja isto pitanje: što učiniti sa svom tom hranom?

Umjesto da danima podgrijavate iste obroke, uz malo kreativnosti i poštivanje pravila o sigurnosti namirnica, blagdanski ostaci mogu postati temelj za potpuno nove, uzbudljive i ukusne delicije.

Sigurnost na prvom mjestu

Prije nego što se bacimo na kulinarske čarolije, ključno je osigurati da je hrana koju koristimo sigurna za konzumaciju. Stručnjaci za sigurnost hrane naglašavaju nekoliko zlatnih pravila. Svu kuhanu hranu koja je stajala na stolu potrebno je ohladiti i spremiti u hladnjak unutar dva sata. Naime, temperature između 5 °C i 60 °C predstavljaju "opasnu zonu" u kojoj se bakterije najbrže razmnožavaju, piše Safefood.

Kako bi se hrana što brže ohladila, veće komade mesa poput purice ili šunke narežite na manje dijelove, a veće količine variva ili salata rasporedite u nekoliko manjih, plitkih posuda. Na taj način osiguravate ravnomjerno i brzo hlađenje.

Ostatke čuvajte u hermetički zatvorenim posudama kako biste sačuvali svježinu i spriječili kontaminaciju. Općenito pravilo je da se ostaci u hladnjaku mogu sigurno čuvati do tri dana. Ako znate da ih nećete pojesti u tom roku, zamrzavanje je najbolja opcija. Pravilno zamrznuto kuhano meso može trajati i do šest mjeseci. Prilikom podgrijavanja, važno je zagrijati jelo samo jednom, i to temeljito, sve dok ne bude vruće u svakom svom dijelu.

Kreativne ideje za preobrazbu ostataka

Jednom kada smo osigurali da je hrana ispravno pohranjena, vrijeme je za zabavni dio. Blagdanski ostaci nisu problem, već prilika za kulinarsku igru bez stresa i pritiska.

Kraljica stola, purica, u novom ruhu

Preostala purica ili bilo koje drugo pečenje nudi bezbroj mogućnosti. Umjesto klasičnog sendviča, usitnjeno meso možete pretvoriti u bogati i aromatični curry, koji će vas ugrijati u hladnim zimskim danima.

Druga sjajna ideja su kremaste pite ili složenci. Pomiješajte meso s ostacima povrća, dodajte umak od vrhnja ili sira, prekrijte lisnatim tijestom i zapecite do zlatne boje. Za brzi ručak ili večeru, purica može postati zvijezda salate. Kombinirajte je s orasima, jabukama i lisnatim povrćem za osvježavajuću verziju Waldorf salate ili je ubacite u salatu s tjesteninom ili žitaricama. Kosti i kožu nikako nemojte baciti; od njih skuhajte bogat temeljac koji će biti savršena osnova za juhe i variva tijekom siječnja.

Svestrani krumpir i povrće

Pire krumpir koji je ostao od božićnog ručka lako se može transformirati u slasne polpete ili popečke. Dovoljno je dodati jaje, malo brašna, naribanog sira i začina po želji, oblikovati pljeskavice i ispeći ih na tavi. Pečeni krumpir i korjenasto povrće poput mrkve i pastrnjaka idealni su za pripremu brzog jela poznatog kao "hash".

Jednostavno nasjeckajte povrće, prepržite ga na tavi s malo luka i ostataka mesa, a na vrh poslužite jaje na oko. Od istog povrća možete napraviti i baršunastu krem juhu. Za one željne nečeg drugačijeg, pečena mrkva može dobiti potpuno novu dimenziju uz dodatak meda i malo harisse, a poslužena s humusom postaje fantastičan namaz ili lagani obrok.

Od suhih kolača do novih slastica

Što s blagdanskim kolačima koji su se već pomalo osušili? Ne bacajte ih! Iskoristite ih kao bazu za nove deserte. Izmrvljeni biskvit ili kuglof savršeni su za pripremu deserta u čaši. Jednostavno slažite redove mrvljenog biskvita, kreme od vanilije ili sira te voća po želji.

Od ostataka možete napraviti i popularne "cake pops" kuglice tako da mrvice pomiješate s malo krem sira ili džema, oblikujete kuglice i umočite ih u otopljenu čokoladu. Tradicionalisti će ostatke kruha ili panettonea iskoristiti za bogati "bread and butter pudding", desert koji grije i dušu i tijelo.

Blagdansko vrijeme slavi obilje, no to ne znači da moramo biti rastrošni. Pametnim planiranjem, sigurnim rukovanjem hranom i s malo mašte, ostaci s blagdanskog stola mogu nas uveseljavati danima, pretvarajući se u nova jela koja pričaju svoju, jednako ukusnu priču. To je najbolji način da produžimo blagdanski duh i pokažemo poštovanje prema hrani.

