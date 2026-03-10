Preminuo pjevač koji je od obožavatelja benda postao njihov glavni vokal

Američki rock pjevač Tommy DeCarlo (60), najpoznatiji po nastupima s legendarnim bendom Boston, preminuo je u ponedjeljak u gradu Charlotteu u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini. Tužnu vijest objavila je njegova obitelj na društvenim mrežama.

Prema njihovim riječima, DeCarlu je prošlog rujna dijagnosticiran rak mozga, s kojim se borio nekoliko mjeseci. “Borio se nevjerojatnom snagom i hrabrošću do samoga kraja”, poručila je obitelj u objavi.

Od obožavatelja do člana benda

Tommy DeCarlo rođen je 23. travnja 1965. u Utici u saveznoj državi New York. Veliki obožavatelj benda Boston postao je još kao dječak, nedugo nakon što je grupa 1976. objavila svoj debitantski album koji je postigao veliki komercijalni uspjeh.

Album je dosegnuo treće mjesto na ljestvici Billboard 200, dok su kasnija izdanja benda – “Don’t Look Back” iz 1978. i “Third Stage” iz 1986. – stigla i do samog vrha ljestvice.

DeCarlo je devedesetih počeo snimati obrade pjesama svojih glazbenih uzora, a upravo su ga te snimke kasnije dovele do velike životne prilike.

Prekretnica nakon smrti Brada Delpa

Ključni trenutak dogodio se 2007. godine, nakon smrti Brada Delpa, američkog pjevača i dugogodišnjeg frontmena benda Boston. DeCarlo je tada u njegovu čast napisao pjesmu i snimio nekoliko obrada pjesama slavnog benda.

Na nagovor svoje kćeri objavio ih je na tada popularnoj platformi MySpace te poveznicu poslao menadžmentu benda. Nedugo nakon toga kontaktirao ga je Tom Scholz, američki glazbenik, producent i osnivač grupe Boston, koji ga je pozvao na audiciju.

DeCarlo je ubrzo postao jedan od glavnih vokala benda na njihovim turnejama, čime je ostvario nevjerojatnu životnu priču – od velikog obožavatelja do člana benda kojem se divio.

Glazbeni projekti i kasnija karijera

S bendom Boston snimio je album “Life, Love & Hope” iz 2013. godine, koji je dosegnuo 37. mjesto na ljestvici Billboard 200. Na tom je izdanju otpjevao glavne vokale na nekoliko pjesama, uključujući naslovnu skladbu.

Osim rada s Bostonom, DeCarlo je pokrenuo i druge projekte. Godine 2012. sa sinom Tommyjem DeCarlom Jr. osnovao je bend DECARLO, a njihov album “Lightning Strikes Twice” objavljen je 2020. godine.

Kasnije je objavio i autobiografsku audioknjigu “Unlikely Rockstar – The Tommy DeCarlo Story” 2021. godine, a 2022. predstavio je i solo album “Dancing in the Moonlight”.

