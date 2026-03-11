Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u opuštenom izdanju

Premda je u showu gotovo uvijek vidimo sređenu, na posljednjoj fotografiji koju je objavila na Instagramu vidimo Anastasiju u opuštenom izdanju kako sjedi na modernom drvenom kauču u ambijentu koji odiše spojem rustikalnog i minimalističkog stila.

Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Odjevena samo u crveni bikini i lagani bijeli ogrtač, Anastasia je fotografirana kako prelistava časopis, a cjelokupna scena odaje dojam mira i bijega od napetosti u vili, što sugerira i opis.

Kratak, ali znakovit opis: "Jedna fotografija s početka… prije nego što je sve krenulo", jasno naslućuje da je fotografija nastala prije negoli su krenule "drame" u showu. Naime, kontekst njezine objave postaje još jasniji kada se uzme u obzir njezina trenutna pozicija u showu "Gospodin Savršeni", koji ove godine ima dvojicu neženja, Petra i Karla.

Kao što većina gledatelja zna i predosjeća, Anastasia se profilirala kao jedna od favoritkinja, a njezina se priča dodatno zakomplicirala nedavnim priznanjem da je sklona i Petru i Karlu.

Koji će osvojiti njezino srce, vidjet ćemo u nastavku showa, a ekskluzivno za net.hr Anastasia nam je otkrila i što traži od "muškarca svojih snova": "Prvo me privuku fizički izgled i energija. Volim muškarce koji su samouvjereni, ali ne umišljeni. Ono što me zadrži je način na koji se odnosi prema ženi, njegov pogled na život te odnos koji ima prema svojoj obitelji."

Nove epizode 'Gospodina Savršenog' pogledajte sedam dana unaprijed na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

