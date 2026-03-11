FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE DRAME /

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u opuštenom izdanju

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u opuštenom izdanju
×
Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Anastasia Kaleb, Zadranka koja je osvojila simpatije u popularnom showu "Gospodin Savršeni", ponovno je dospjela u središte pozornosti

11.3.2026.
11:25
Hot.hr
Instagram: @anastasiakaleb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Premda je u showu gotovo uvijek vidimo sređenu, na posljednjoj fotografiji koju je objavila na Instagramu vidimo Anastasiju u opuštenom izdanju kako sjedi na modernom drvenom kauču u ambijentu koji odiše spojem rustikalnog i minimalističkog stila.

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u opuštenom izdanju
Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Odjevena samo u crveni bikini i lagani bijeli ogrtač, Anastasia je fotografirana kako prelistava časopis, a cjelokupna scena odaje dojam mira i bijega od napetosti u vili, što sugerira i opis.

Kratak, ali znakovit opis: "Jedna fotografija s početka… prije nego što je sve krenulo", jasno naslućuje da je fotografija nastala prije negoli su krenule "drame" u showu. Naime, kontekst njezine objave postaje još jasniji kada se uzme u obzir njezina trenutna pozicija u showu "Gospodin Savršeni", koji ove godine ima dvojicu neženja, Petra i Karla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kalebanst (@anastasiakaleb)

Kao što većina gledatelja zna i predosjeća, Anastasia se profilirala kao jedna od favoritkinja, a njezina se priča dodatno zakomplicirala nedavnim priznanjem da je sklona i Petru i Karlu.

Koji će osvojiti njezino srce, vidjet ćemo u nastavku showa, a ekskluzivno za net.hr Anastasia nam je otkrila i što traži od "muškarca svojih snova": "Prvo me privuku fizički izgled i energija. Volim muškarce koji su samouvjereni, ali ne umišljeni. Ono što me zadrži je način na koji se odnosi prema ženi, njegov pogled na život te odnos koji ima prema svojoj obitelji."

Nove epizode 'Gospodina Savršenog' pogledajte sedam dana unaprijed na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedno muško ime vlada Hrvatskom još od početka stoljeća, a nakon 10 godina Mia više nije prva

 

AnastasiaGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx