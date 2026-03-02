FREEMAIL
Anastasia otkriva tajne ljubavi: Što je prvo privuče kod muškarca i kako zamišlja idealan spoj

Anastasia otkriva tajne ljubavi: Što je prvo privuče kod muškarca i kako zamišlja idealan spoj
Foto: RTL

U ekskluzivnom razgovoru Anastasia otkriva koliko su za nju važni iskrenost, spontanost i osjećaj sigurnosti kada upoznaje nove ljude

2.3.2026.
17:54
Gabriela Zrilić
RTL
Ove godine emisija Gospodin Savršeni donosi dvostruku dozu romanse s čak dva Gospodina Savršena - Petrom i Karlom. Među natjecateljicama ističe se Anastasia. Dolazi iz Zadra, a u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr otkrila je motive svog ulaska u show, stavove o ljubavi i spojevima, te što je za nju zaista neodoljivo kod muškarca. Anastasia se otvoreno osvrnula i na ljubavne „red flagove“, svoje iskustvo zaljubljivanja te kako zamišlja savršeni spoj.

Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Zašto ste se odlučili prijaviti u show 'Gospodin Savršeni'?

Željela sam iskusiti nešto novo i izaći iz vlastite zone komfora. Vjerujem da se ljubav može dogoditi i u nesvakidašnjim okolnostima, pogotovo kada dvoje ljudi prolazi kroz isto iskustvo koje ih povezuje na posebnoj i intenzivnijoj razini u tako kratkom vremenu.

Jeste li u kontaktu s nekim od ostalih natjecateljica?

Ostala sam u dobrim odnosima s curama s kojima sam bila bliska i tijekom showa. Drago mi je što sam imala priliku upoznati toliko različitih karaktera na jednome mjestu.

Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Jeste li zaljubljive prirode?

Zaljubljive sam prirode, oduvijek vjerujem u ljubav i njoj se nadam. Odrasla sam u obitelji gdje je ljubav temelj svega.

Što vas prvo privuče kod muškarca, a što vas zadrži?

Prvo me privuku fizički izgled i energija. Volim muškarce koji su samouvjereni, ali ne umišljeni. Ono što me zadrži je način na koji se odnosi prema ženi, njegov pogled na život te odnos koji ima prema svojoj obitelji.

Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Koji je najbolji 'dating' savjet kojeg vam je netko dao?

Ne dobivam često dating savjete. Onaj kojim se ja vodim je da uvijek budem svoja. Sve ostalo ovisi o tome osjećam li se uz tu osobu sigurno i opušteno. U takvim situacijama najviše slušam sebe i svoje tijelo.

Je li vam ikad bilo slomljeno srce? Kako ga izliječiti?

Ne mogu reći da sam dosad doživjela ljubav za koju bih osjećala da je „to to“ ili da je bila vrijedna slomljenog srca. Kada je riječ o liječenju slomljenog srca, vjerujem da je ključno prvo voljeti i cijeniti sebe. Tada shvatiš da, ako je nešto završilo, nije bilo vrijedno te da te čeka nešto bolje.

Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Kako zamišljate savršeni spoj?

Volim opuštenu atmosferu u kojoj imamo priliku stvarno se upoznati. Možda neka večera ili šetnja u prirodi bez pritiska, spontano i iskreno.

Koja vam je omiljena odjevna kombinacija za izlazak na spoj?

Volim jednostavne, minimalističke kombinacije. Najvažnije mi je da se osjećam ugodno i svoja jer se to uvijek vidi i osjeti.

Foto: Instagram: @anastasiakaleb

Što vam je najveći „red flag“ kod muškarca?

Ako netko puno obećava, a iza toga ne stoje postupci, to mi je veliki red flag.

