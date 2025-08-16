Liječnik tvrdi da drevna praksa pomaže kod apneje u snu: Vjeruje da pročišćava i jača pluća

Opstruktivna apneja u snu (OSA) pogađa milijune ljudi diljem svijeta, uzrokujući opasne prekide disanja, glasno hrkanje i značajno povećan rizik od visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti i moždanog udara.

Standardno liječenje uz CPAP uređaj koji upuhuje zrak kroz masku, mnogim je pacijentima ne odgovara jer nije jednostavno korištenje za redovitu upotrebu. No, nova studija ukazuje na iznenađujuću, jednostavnu i jeftinu alternativu – drevnu jogijsku praksu puhanja u morsku školjku, piše Newsweek.

Obećavajući rezultati kliničkog ispitivanja

Puhanje u školjku, u Indiji poznato kao "shankh", tisućljetna je praksa duboko ukorijenjena u kulturi i religijskim ritualima, a vjeruje se da pročišćava i jača pluća. Potaknut anegdotalnim izvještajima pacijenata koji su se osjećali odmornije i imali manje simptoma nakon redovitog prakticiranja ove vježbe, dr. Krishna K. Sharma iz Istraživačkog instituta Eternal Heart Care Centre u Jaipuru, Indija, odlučio je znanstveno ispitati njezinu učinkovitost.

"U kliničkoj praksi, nekoliko pacijenata prijavilo je bolji san i manji umor. Jedan je čak pokazao poboljšanje na studiji spavanja bez CPAP uređaja", objasnio je dr. Sharma. "Ta su nas iskustva inspirirala da testiramo ovu drevnu tehniku kroz formalno kliničko ispitivanje."

Dr. Sharma proveo je randomiziranu kontroliranu studiju na 30 pacijenata s umjerenom apnejom u snu. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine: njih 16 je šest mjeseci prakticiralo puhanje u školjku najmanje 15 minuta dnevno, pet dana u tjednu, dok je kontrolna grupa od 14 sudionika izvodila vježbe dubokog disanja.

Rezultati, objavljeni u znanstvenom časopisu ERJ Open Research, bili su izvanredni. Grupa koja je puhala u školjku zabilježila je 34 posto manju pospanost tijekom dana u usporedbi s kontrolnom grupom. Medicinska praćenja tijekom spavanja (polisomnografija) pokazala su da su imali u prosjeku četiri do pet prekida disanja (apneja) manje po satu te višu razinu kisika u krvi tijekom noći.

Puhanje u školjku jača dišne putove

Teorija je da ova vježba djeluje kao ciljani trening za mišiće gornjih dišnih putova. "Puhanje u shankh uključuje dubok udah praćen snažnim, kontinuiranim izdahom kroz stisnute usne", objasnio je dr. Sharma.

"Ova radnja stvara snažne vibracije i otpor pri disanju, što najvjerojatnije pomaže u jačanju mišića ždrijela i mekog nepca – dijelova koji se kod osoba s opstruktivnom apnejom često opuste i zatvore dišni put tijekom spavanja", dodao je. Vjeruje se da jedinstvena spiralna struktura školjke dodatno pojačava akustične i mehaničke efekte koji stimuliraju mišiće.

Iako je CPAP uređaj i dalje "zlatni standard" u liječenju, mnogi pacijenti ga teško podnose ili im je financijski nedostupan. "Za osobe s OSA-om, posebno one kojima je CPAP neudoban, nedostupan ili preskup, naši nalazi nude obećavajuću alternativu", ističe Sharma. Cijena školjke za ovu praksu kreće se od otprilike 20 do preko 90 eura.

Neovisni stručnjaci podržavaju ovu studiju, ali pozivaju na oprez. Dr. Sophia Schiza, voditeljica grupe za poremećaje disanja u spavanju pri Europskom respiratornom društvu, nazvala je istraživanje "intrigantnim", ali je naglasila da su potrebne veće studije kako bi se dobilo više dokaza za ovu intervenciju.

