Liječnici o popularnom dodatku prehrani: 'Smanjuje rizik od ozbiljne bolesti, ali pazite na ovaj detalj'

Uzimanje većih količina kreatina u prehrani navodno može pomoći u liječenju kroničnog zatvora i smanjenju rizika od smrtonosnog raka crijeva, pokazalo je jedno novo istraživanje.

U posljednjih 30 godina, broj dijagnoza ove bolesti kod mlađih osoba porastao je za alarmantnih 80 posto diljem svijeta, prema dostupnim podacima, piše News Medical.

Foto: Shutterstock

Važnost kreatina u prehrani

Znanstvenici ukazuju na niz čimbenika koji vjerojatno stoje iza tog trenda — od povećane zagađenosti i rastuće pretilosti do kroničnog zatvora. Ipak, američki istraživači tvrde da samo povećanje unosa kreatina životinjskog podrijetla u svakodnevnoj prehrani može smanjiti rizik od zatvora za 19 posto.

Kreatin se obično smatra fitness dodatkom, a koriste ga sportaši i rekreativci za poboljšanje performansi u intenzivnim treninzima, kao i u disciplinama koje zahtijevaju izdržljivost, poput tenisa. Iako se kreatin najčešće povezuje s vježbanjem i sportom, liječnici i stručnjaci sve više proučavaju njegove moguće koristi za zdravlje izvan teretane. Radi se o tvari koju tijelo prirodno proizvodi, posebno u jetri, bubrezima i gušterači, a može se unijeti i hranom poput crvenog mesa, ribe i piletine.

Kreatin funkcionira kao brzi izvor energije za mišiće, pomažući obnavljanju razina adenozina trifosfata (ATP), ključnog za mišićni metabolizam. Iako se kreatin često povezuje sa sportašima, stručnjaci sada ističu da prehrambeni kreatin može pomoći i u poticanju probave.

Foto: Shutterstock

Niži rizik od zatvora unošenjem kreatina

U novoj studiji, američki istraživači analizirali su podatke više od 10.700 odraslih osoba iz nacionalne ankete NHANES tijekom pet godina, uzimajući u obzir unos kreatina kroz prehranu te faktore poput dobi, spola i razine tjelesne aktivnosti. Otkrili su kako su oni koji su unijeli više kreatina rjeđe imali kronični zatvor. Deset puta veći unos kreatina povezan je s 19 posto nižim rizikom od zatvora koji je uobičajeno stanje koje otežava redovito pražnjenje crijeva, uz simptome poput abdominalne boli, nadutosti ili mučnine. Procjenjuje se da kronični zatvor pogađa i do 15 posto svjetske populacije.

Istraživanje je pokazalo da su koristi od kreatina bile izraženije kod muškaraca, pušača, osoba koje konzumiraju alkohol i onih mlađih od 48 godina.

Iako rak crijeva uzrokuje više faktora, kirurg Haney Youssef, koji nije sudjelovao u studiji, rekao je da zatvor značajno povećava rizik od ove bolesti.

"Održavanje redovitog pražnjenja crijeva je ključno. Time se smanjuje vrijeme tijekom kojeg potencijalni toksini ostaju u kontaktu s crijevnom stijenkom. To je presudno jer produženi kontakt sa štetnim tvarima može oštetiti tanku sluznicu debelog crijeva i rektuma", objašnjava Youssef.

Namirnice poput crvenog mesa, piletine i ribe dobar su izvor kreatina, ali stručnjaci dugo upozoravaju na povećani rizik od raka povezan s crvenim mesom. I dok prehrana sama po sebi može osigurati potrebnu količinu kreatina, fitness entuzijasti često uzimaju dodatke kako bi optimizirali učinak treninga.

Visoke doze mogu biti štetne

Unatoč očitoj dobro istraženosti, kreatin može izazvati određene neugodnosti poput nadutosti ili abdominalnih bolova, osobito kod velikih doza, što stručnjaci ne preporučuju.

Dr. Avinish Reddy, stručnjak za dugovječnost, pojašnjava da visoke doze kreatina mogu dodatno opteretiti bubrege. Kada se kreatin unosi u većim količinama, bubrezi moraju pojačano raditi kako bi filtrirali višak metabolita i otpadnih tvari, što može dovesti do njihove prekomjerne iscrpljenosti i potencijalnog oštećenja funkcije bubrega.

Istraživanja su pokazala da ti aditivi mogu narušiti ravnotežu crijevne mikrobiote i uzrokovati nadutost, promjene u pražnjenju crijeva te upalne procese povezane s karcinomom.

Dr. Maria Abreu, predsjednica Američke gastroenterološke udruge, izjavila je za Daily Mail: "Kronične upalne promjene predstavljaju ključni patofiziološki mehanizam u etiopatogenezi raka debelog crijeva te smatram da su značajan faktor u porastu učestalosti ove bolesti među mlađom populacijom."

Foto: Shutterstock

Znakovi upozorenja na rak debelog crijeva

Simptomi raka debelog crijeva često uključuju dugotrajne promjene u navikama odlaska na zahod, poput proljeva ili zatvora, češću ili rjeđu potrebu za pražnjenjem, krv u stolici, bolove u trbuhu, neobjašnjeni gubitak težine i jak umor. Međutim, rak debelog crijeva može se razvijati i bez ikakvih simptoma dok se ne proširi, što tada otežava liječenje.

Iako je poznato da je bolest povezana s prekomjernom tjelesnom težinom, stručnjaci su primijetili da sve više pogađa i inače zdrave i tjelesno aktivne osobe.

Neki stručnjaci smatraju da bi uzrok mogao biti u okolišnim čimbenicima kojima su mladi danas izloženi više nego prethodne generacije. Iako još nije pronađen jasan uzročnik, postoje različite teorije koje uključuju suvremene kemikalije u prehrani, mikroplastiku i zagađenje okoliša.

