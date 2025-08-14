'Ako ti je ijedan godišnji pokvario želudac, ovo je tekst za tebe'

Svi mi volimo putovanja. Nova mjesta, nova iskustva, nova hrana i onda - nova WC školjka koju ne napuštaš satima jer si "probao nešto lokalno i autentično".

Ako ti je ijedan godišnji pokvario želudac, odnosno - izazvao zatvor, proljev, mučninu ili sve od navedenog, a iz tog iskustva nisi ništa naučio, vrijeme je da ponoviš gradivo, (ali samo teoretski). Ovaj tekst je za tebe.

Kao liječnica (ali i osoba koja pojede street food kad stigne u daleke zemlje), donosim ti konkretne savjete kako se hraniti pametno i opušteno uživati u odmoru, bez da te probavne smetnje sabotiraju.

1. Putovanja nisu prilike za eksperimentiranje s prehrambenim navikama

''Baš sam pročitala u magazinu na plaži nešto o novoj keto dijeti koju vole svi celebrytiji, ona vitka žena iz susjednog apartmana posti 16 sati.'' Sve je to ok, ali spremi za kasnije. Nemoj previše eksperimentirati s prehrambenim navikama dok si na putu. Promjena tempa, klime i lokalna hrana već su dovoljno velik stres za organizam, ne treba mu još dodatan.

Ipak ne trebamo ni ići u krajnost i nositi proteinski kruh u zip vrećici, kao ni ''sve pojesti, jer sam na godišnjem'', treba naći mjeru.

Držite se onog provjerenog umjerenost + hidratacija.

Uvedite ili nastavite piti probiotike ako ih već pijete.

Foto: Privatna Arhiva

2. Hrana, temperatura i destinacije

Ljeto, vrućina

Ovdje treba pripaziti na lako pokvarljivu hranu, posebno na majonezu koja je čest sastojak laganih ljetnih salata. Dosta su opasni i mliječni proizvodi, sladoled, kremasti kolači…

Ako niste sigurni da je ta hrana svježa ili pravilno čuvana, nemojte je konzumirati.

Egzotične destinacije

Većina nas želi probati lokalnu gastronomiju i nema ništa loše u tome, ali ipak birajte lokale i štandove gdje jedu lokalci. Nemojte se sramiti pitati za preporuku, istražiti recenzije (ako su dostupne.) Ako ti nešto izgleda kao da je spremljeno prije tri dana, vjerojatno i jest, zaobiđi!

Vodu piti samo iz boce, led izbjegavati (često je korištena voda iz slavine), izbjegavati sirovo i slabije termički obrađeno meso, sirovu ribu i školjke u zemljama gdje nismo sigurni u njihovu kvalitetu.

3. Boca vode je 'must have'!

Dehidracija je kao tihi neprijatelj. Pojavljuje se kad je najmanje očekuješ, a simptomi su umor, glavobolja, razdražljivost, zatvor, sve ono što ne želiš na putu.

Kokteli, slatki sokovi, gazirana pića ne mogu zamijeniti vodu.

4. Hrana za put

Hrana za put bi trebala biti lagana i ne lako kvarljiva. Ovdje su važni proteini, složeni ugljikohidrati kao izvor energije kao i vlakna koja održavaju probavu.

Probaj izbjeći jako slanu i masnu hranu. Dobra opcija je svježe voće, orašasti plodovi…

5. Doručak

Iako ćeš, možda, odmah htjeti otići na koktel, pametniji ti je izbor doručak koji će stabilizirati šećer u krvi i dati potrebnu energiju. (Šalica kave sa šećerom i cigareta ne smatraju se doručkom.)

6. Planiranje je pola posla

Nakon što dođete na destinaciju ukoliko imate mogućnost držanja hrane u hladnjaku i samostalnog kuhanja napravite dobar i planiran shopping. Ukoliko se odlučite hraniti vani pretražite ponudu, pogledajte menije i prema tome odaberite restoran i obroke koje ćete konzumirati. Meso, riba i povrće trebali bi biti sastavni dio menija svakog restorana. Izbjegavajte restorane brze hrane. Ukoliko imate plaćene obroke u hotelskom restoranu pokušajte s njihovog menija odabrati nešto hranjivo i kvalitetno.

Na što posebno obratiti pozornost:

izbjegavajte i prezačinjenu i egzotičnu hranu

masnu hranu

provjerite način pripreme hrane

pronađite lokalne trgovine zdrave hrane

uzmite manji tanjur i tako spriječite prejedanje

ukoliko želite uzeti neki desert, a porcija je veća, podijelite ga s društvom

redoviti obroci tijekom dana spriječiti će napade gladi i pomoći kod sprečavanja prejedanja

budite fizički aktivni

u slučaju zatvora pomoći će probiotici ili blagi laksativi (ali ne svaki dan), aktivni ugljen u slučaju proljeva

provjerite rok trajanja i ambalažu hrane/vode

ako nešto čudno miriše - vjeruj svom nosu

Putovanja su vrijeme za uživanje u okusima, u mirisima, i u tanjurima punim svega što doma nemaš ili ne jedeš (cheat meal). Ali ništa od toga ne vrijedi ako nakon ručka trčiš u apartman ili moraš potražiti najbližu ljekarnu.

Uz malo pripreme možeš jesti kvalitetno, isprobati nove okuse i ostati fit.

Naime realno - jesti na štandu u nekoj zabačenoj ulici može biti romantično, ali kasnije probavne smetnje ne mogu.

