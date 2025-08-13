Stručnjaci razotkrivaju mitove: 'Iako ozloglašene ove namirnice ne uzrokuju rak'

Brojne zablude i mitovi o hrani dovode do pogrešnih uvjerenja da određene namirnice mogu uzrokovati rak. Stručnjaci, međutim, ističu kako nijedna pojedinačna namirnica nije izravno povezana s razvojem raka.

Iako zdrav i uravnotežen način prehrane može smanjiti rizik od ove opake bolesti, važno je razjasniti da nisu sve namirnice koje se često označavaju kao kancerogene uistinu takve, piše Express.

Namirnice povezane s povećanim rizikom od raka

Prema stručnjacima iz organizacije Cancer Research UK, jaja, kava ni soja nisu kancerogene, unatoč učestalim tvrdnjama da jesu.

Na primjer, dok jaja nikako nisu dokazano povezana s rakom, svakodnevno konzumiranje kave ukazuje na potencijalne zdravstvene koristi, uključujući smanjenje rizika od raka jetre i maternice, iako su za to potrebna daljnja istraživanja. Što se tiče soje, koja sadrži izoflavone, koji na neki način oponašaju učinke estrogena, ova namirnica također nije dokazano povezana s povećanim rizikom od raka.

S druge strane, kemikalija BPA, koja se nalazi u premazima konzerviranih namirnica i plastičnih ambalaža, nije potvrđeni uzrok raka kod ljudi, iako je u nekim studijama pokazala štetne učinke na životinjama.

Stručnjaci su opovrgnuli ovaj mit, objašnjavajući: "Neki ljudi brinu da BPA može izazvati rak jer su neka istraživanja na stanicama i životinjama pokazala njegove kancerogene učinke. No, nema pouzdanih dokaza da BPA uzrokuje rak kod ljudi."

Ipak postoje dvije namirnice koje su povezane s povećanim rizikom od raka, a radi se o prerađenom mesu i alkoholu. Konzumacija prerađenog i crvenog mesa, poput salama, šunki i slanine, dokazano povećava rizik od raka debelog crijeva.

Također, alkohol, čak i u umjerenim količinama, povećava rizik od nekoliko vrsta raka jer oštećuje stanice i potiče apsorpciju štetnih kemikalija u organizmu. Neovisno o vrsti pića, upravo alkoholna komponenta oštećuje stanice i olakšava ulazak štetnih tvari u organizam, što može pogodovati nastanku bolesti. Iako to ne znači da će svaka osoba koja konzumira alkohol ili prerađeno meso oboljeti od raka, jasno je da to povećava rizik i konzumacija bi se trebala svesti na najmanju moguću mjeru.

