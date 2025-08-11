Liječnik objasnio što se događa kada prestanete jesti slatko na dva tjedna: 'Mogući i neugodni simptomi'

Nedavno je objavljena impresivna simulacija koja detaljno prikazuje promjene u organizmu koje nastaju nakon prestanka unosa šećera. Tim je povodom liječnik objasnio što se točno događa u tijelu ako se šećer potpuno izbaci iz prehrane na razdoblje od dva tjedna.

Iako mnogi ljudi znaju da pretjerani unos šećera negativno utječe na zdravlje, većini se čini gotovo nemogućim u potpunosti ga se odreći. Unatoč tome, sve veći broj ljudi uspijeva smanjiti unos šećera primjenom tzv. dijeta bez šećera, koje povremeno postaju popularni trend na društvenim mrežama.

Promjene u tijelu bez unosa šećera

Pri tome je važno razlikovati vrste šećera, osobito tzv. "slobodne šećere", koji predstavljaju najčešći oblik šećera kojeg većina odraslih i djece konzumira u pretjeranim količinama. Riječ je o šećerima koji se dodaju hrani i pićima tijekom procesa proizvodnje ili pripreme.

Dr. Eric Berg je na TikToku objasnio što se događa s tijelom kada potpuno prestanete unositi šećer. Iako ćete u početku možda osjećati jaku želju za slatkim, s vremenom ćete primijetiti da vam duže vremena neće trebati hrana.

"Imat ćete puno više energije jer vaše tijelo počinje koristiti zalihe masnog tkiva kao izvor energije", objašnjava dr. Berg.

U početku bi mogli imati promjene raspoloženja zbog smanjenog otpuštanja dopamina u mozgu, no ovaj liječnik kaže da ćete se s vremenom osjećati bolje, posebice ako ste prije toga patili od depresije ili anksioznosti.

Mogući neugodni simptomi kao što su razdražljivost, umor, glavobolja ili mučnina mogu biti blaži ako šećer izbacujete postepeno, a ne naglo.

"Ovi simptomi su posljedica detoksikacije i prilagodbe tijela, a s vremenom će nestati", napominje i dodaje da će vam se, nakon što prođete početni period, poboljšati i koncentracija.

"Bit ćete fokusiraniji. Primijetit ćete smanjenje upala", kaže dr. Berg. Osim toga, koža će vam biti zdravija i sjajnija.

Stručnjaci se slažu da prevelika količina šećera može negativno utjecati na zdravlje kože te pridonijeti nastanku akni i prištića. Ako razmišljate o promjenama u prehrani i smanjenju unosa slobodnih šećera, važno je konzultirati se s medicinskim stručnjakom, piše LADbible.

U slučaju da planirate izbaciti šećer, preporučuje se postupno smanjenje unosa, umjesto naglog prekida, kako bi tijelo lakše podnijelo promjene. Također, važno je osigurati da i dalje unosite sve potrebne hranjive tvari.

