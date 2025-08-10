Liječnik objasnio što se događa tijekom 24-satnog posta: Nije za svakoga, tri su glavna problema

Dr. Eric Berg, stručnjak za povremeni post detaljno je objasnio procese koji se odvijaju u tijelu tijekom 24-satnog posta te na koji način ova praksa može potaknuti tzv. "duboku obnovu" organizma.

Iako ideja cjelodnevnog suzdržavanja od hrane mnogima može djelovati zahtjevno ili zastrašujuće, post ima dugu tradiciju i zastupljen je u brojnim religijskim običajima, kao i u svrhu unaprjeđenja zdravlja.

U posljednje vrijeme, post u trajanju od 12 ili 24 sata sve se više prakticira zbog mogućih zdravstvenih dobrobiti ili kao oblik dijete, a neke simulacije pokazuju da tijekom 24-satnog posta tijelo ulazi u stanje "duboke obnove" pri čemu koristi vlastite energetske rezerve.

Reakcija tijela na 24-satni post

Stručnjaci objašnjavaju da tijelo ne prestaje raditi čim prestanete jesti. Prvih šest sati tijelo koristi energiju iz hrane koju ste već unijeli. Kada se želudac i crijeva isprazne, organizam počinje koristiti vlastite energetske zalihe.

Nakon otprilike osam sati posta, tijelo počinje trošiti glikogen kao izvor energije, a nakon 12 sati ulazi u fazu mini-ketoze. Nakon 16 sati aktivira se autofagija, proces u kojem tijelo razgrađuje oštećene stanice te ih koristi za obnovu i održavanje zdravih funkcija. Kad post traje 24 sata, glavni izvor energije postaju masne zalihe u tijelu.

Iako 24-satni post predstavlja izazov, njegova primjena donosi brojne zdravstvene koristi. Dr. Berg ističe da ova praksa može pomoći u gubitku težine i njenom održavanju te poboljšati metabolizam i funkciju probavnog sustava. Takvi učinci mogu doprinijeti smanjenju rizika od srčanih bolesti, kao i srčanog i moždanog udara. Osim toga može smanjiti upalne procese u tijelu, što potencijalno povoljno djeluje na određene upalne poremećaje, poput sindroma iritabilnog crijeva, piše LADbible.

Foto: Shutterstock

Rizici pri provođenju posta

Ipak, post nije prikladan za svakoga i može nositi određene rizike ako se ne provodi pažljivo. Zato dr. Berg upozorava na tri glavna problema koja se mogu pojaviti: dehidracija, nedostatak važnih hranjivih tvari i prejedanje nakon završetka posta.

Nedovoljan unos vode tijekom posta može dovesti do problema s bubrezima i poremećaja ravnoteže elektrolita u tijelu. Također, ako post traje predugo, tijelo može prijeći u tzv. "režim gladi", što znači da počinje pojačano skladištiti masnoće kao obrambeni mehanizam.

Post u trajanju od 24 sata može donijeti određene koristi, no nije prikladan za svakoga. Potrebno mu je pristupiti pažljivo, uz odgovarajuću pripremu i praćenje reakcija vlastitog tijela kako bi se izbjegli neželjeni zdravstveni problemi.

