Siječanj donosi rukometnu groznicu, svjetski doprvaci za RTL Danas otkrivaju tajnu Hrvatske

Siječanj je tradicionalno mjesec rukometa, a s njim se ponovno budi i poznata euforija. Hrvatska rukometna reprezentacija započela je novo okupljanje u posebnom ozračju umjesto treninga, prvi službeni čin bila je svečana dodjela priznanja za najuspješniju momčad godine. Svjetsko srebro osvojeno početkom godine u zagrebačkoj Areni i dalje snažno odjekuje, a sada predstavlja dodatni motiv uoči Europskog prvenstva.

Hrvatska na Euro dolazi s velikim ambicijama, ali i sviješću o zahtjevnom putu koji je čeka. Izbornik Dagur Sigurdsson naglašava kako na ovom natjecanju nema prostora za opuštanje.

“Europsko prvenstvo uvijek je vrlo zahtjevno i opasno natjecanje. Čekaju nas Gruzija, Švedska i Nizozemska – sve redom ozbiljne reprezentacije. Ako želimo biti uspješni, moramo biti maksimalno koncentrirani i potpuno spremni,” poručio je Sigurdsson.

Igrači su tijekom blagdana iskoristili kratki predah za odmor, ali pripreme nisu izostale. Kapetan Ivan Martinović ističe kako se nastojao što bolje regenerirati, ali i ostati u treningu.

“Bio sam kod kuće, malo odmorio, ali sam i dodatno trenirao. Liga u Veszprému je nešto kraća, pa ima malo više slobodnog vremena, što sam iskoristio na pravi način,” rekao je Martinović.

Slično razmišlja i Zvonimir Srna, koji priznaje da se nakon Božića uvijek osjeti posebno uzbuđenje.

“Nakon vremena provedenog s obitelji, slijede reprezentativne obveze. Uvijek je prisutna nervoza i iščekivanje, ali navikli smo na to i jedva čekamo početak,” kaže Srna.

Europsko prvenstvo održat će se u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj – zemljama koje u hrvatskoj rukometnoj povijesti imaju posebno mjesto. Upravo u tim ‘hladnim’ krajevima Hrvatska je osvajala velike medalje, uključujući europska srebra 2008. i 2020. godine, kao i svjetsko srebro iz Norveške.

“Na ovoj razini svi su iznimno kvalitetni. Ključno je dobro otvoriti prvenstvo protiv Gruzije, igrati utakmicu po utakmicu, vjerovati u sebe i uživati. Nadam se da ćemo ponovno doživjeti nešto posebno,” poručio je Martinović.

U skupini Hrvatsku očekuje i domaćin Švedska, reprezentacija koja prolazi kroz određene promjene, ali i dalje ima kadar sastavljen od igrača iz najjačih europskih klubova.

“Švedska kao domaćin uvijek je veliki izazov, ali ozbiljno treba shvatiti i Nizozemsku. Nema kalkulacija – idemo utakmicu po utakmicu,” zaključuje Srna.

Rukometna priča ponovno je u fokusu. Više od 50 utakmica, najbolji europski rukomet i Hrvatska koja dolazi gladna uspjeha, samouvjerena i svjesna težine svjetskog srebra koje nosi sa sobom.