Strah među stočarima: Samo danas eutanazirano više od 60 životinja, a za sve je krivi ilegalni ovan?

U Glogovu u Zadarskoj županji danas je na obiteljskom gospodarstvu eutanazirano 59 ovaca, 10 janjadi i 6 koza.

"Bolest se do sada javila u tri slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji i ovo je prvi slučaj u koji se pojavio u Zadarskoj županiji", kaže načelnik Sektora za veterinarski nadzor Državnog inspektorata Gordan Jerbić.

Za sada su službeno potvrđena četiri slučaja. No, neslužbeno doznajemo kako se pojavio i peti pa će se u ponedjeljak na gospodarstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji usmrtiti još 11 životinja.

Strah zavladao selima

Kuga se najprije pojavila u naselju Bogdanovići. Vlasnici ovaca i koza čija su stada usmrćena nisu htjeli pred kamere. No strah je zavladao u obližnjim selima.

"Strah me, sigurno da me je strah. Reagira sam nije bilo drago, a sada kada mi je bio veterinar on mi je rekao da nema zaraze i da je sve u redu i odmah mi je draže da se nije dogodila neka šteta", kaže Slavko iz Divojevića.

Gospođa Mara ima 15-ak ovaca od kojih uz mirovinu zarađuje za život. Za nju bi gubitak stada bio nenadoknadiv. "Bilo bi tu 2000 eura. Bilo bi tri tisuće eura za ovo malo stado kada bi računali i ovce i janjce", rekla je Mara Bogić iz Divojevića.

Krivac - ilegalno uvezeni ovan?

Neslužbeno doznajemo krivac za zarazu koja se pojavila u Dalmatinskoj Zagori najvjerojatnije je ilegalno uvezeni ovan koji je služio za rasplod. Pretpostavlja se i da je stado iz Glogovog naselja bilo na ispaši u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa se otud bolest proširila u Zadarsku županiju. No, susjedi ne vjeruju da je uvezeni ovan bio uzrok zaraze.

"Nismo nikad! Nikad, mi ostavimo svoje ovce i uzmemo ovako u susjeda pa promijenimo. On dade nama, mi njima i eto ti", kaže Jela Bašić iz Bašića. Iz Ministarstva poručuju da će vlasnici usmrćenih životinja imati pravo naknade štete ako zadovoljavaju sve propise. Iako se kuga ne može prenijeti na veća grla, stočari su svejedno na oprezu.

"Neugodno je..ali što sada.. Treba biti ozbiljan i odgovoran u ovom trenutku. Svi su od nadležnih institucija zapravo dobili upute kako se ponašati.U krugu 10 kilometara mislim da su svi toga svjesni. I da se tako ponašaju međutim ja bih apelirao na područje cijele Dalmacije i Like i drže pod nadzorom svoju stoku", kaže Marijan Jurić iz Bogdanovića.

Ljudi nisu ugroženi

Unatoč rastu broj zaraženih životinja, ljudi ni u kom slučaju nisu ugroženi.

"Želim napomenuti da je bolest zarazna samo za male preživače, što znači za ovce i koze. Za ostale vrste životinja pa i za ljude nije zarazna i meso životinja koje se ne nalaze na zaraznom gospodarstvo neškodljivo za ljude",kaže Jerbić.

I dalje su na snazi posebne mjere i nadzor zaraženih područja, a otkud je zaraza stigla u Zagoru utvrdit će veterinarska inspekcija.