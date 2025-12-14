RTL u mjestu gdje je otkrivena kuga: 'Ne mogu se pomiriti s time što su napravili'

U naselju Bogdanonovići veterinarska inspekcija u akciji. Uzimaju nove uzorke u obližnjim zaseocima.

Nakon što je kuga malih preživača utvrđena u zaseoku Jurići, gdje je vlasnik ostao bez cijelog stada - nastala je panika zbog mogućeg širenja bolesti.

Ante Jurić iz Bogdanovića kaže: "Ovce su bile zdrave sve, samo jedna je imala balu. Ja zvao veterinara i on je cijepio sve ovce i onda su one izbacivale janjce iz sebe i bili su janjci mrtvi i onda sam ja zvao veterinara ponovno i onda je cijepio, vadio krv, što ja znam što je radio i onda je to gonio u Zagreb, što ja znam, nemam pojma."

Vlasnik je imao 25 ovaca i jednog ovna - koji je neslužbeno - izvor zaraze. Ilegalno je doveden i trebao je služiti za rasplod.

"Značile su mi sve, ne mogu se pomiriti s tim što su napravili", govori Dragica Jurić.

Bolest nije opasna za druge vrste životinja i ljude. Prvi put je u Hrvatskoj utvrđen ovakav slučaj. Stoga ni stočari na cijelu situaciju nisu ostali ravnodušni.

"I mene je to iznenadilo, jednostavno onaj nisam nikad čuo za tu bolest i na prvu sam se što bi se reklo malo prepao za moje. Ja se bavim govedarstvom a žena ima OPG", kaže nam Iko Jurić iz Bogdanovića.

Oko zaraženog objekta poduzete su sve mjere zaštite, zabranjena je sav odvoz i dovoz životinja. Slučajevi su prijavljeni u Mađarskoj, Albaniji i na Kosovu. Za sada u Hrvatskoj još nije potvrđeno širenje kuge.

Načelnik Sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane Državnog inspektorata, Gordan Jebrić, kaže: "Također su u tijeku epidemiološka istraživanja da bi se utvrdilo na koji način je ta bolest došla na gospodarstvo i također su u tijeku istraživanja i daljnji testovi i vađenje krvi kod gospodarstva koji su bili u bilo kakvom kontaktu s ovim gospodarstvom."

Ministarstvo se još nije oglasilo za odštetu, ali ako gospodarstva zadovolje sve norme koje su zakonski propisane - odštetu će dobiti. Kako je riječ o ljudima kojima je stado izvor prihoda, i općina im je spremna pomoći.

Načelnik Općine Prgomet, Ivan Skelin (HDZ), kaže: "Ja ću sutra nazvati ministarstvo Poljoprivrede. Općina će pomoći maksimalno koliko bude mogla. Mi smo jedna mala siromašna općina Bog zna kakav veliki proračun, ali ja se nadam da će ministarstvo pomoći tako malim gospodarstvenicama."

Velika je ovo novčana šteta za vlasnike usmrćenog stada, a je li bolest koja se brzo prenosi zarazila i susjedna stada, utvrdit će analiza - današnjih uzoraka.

