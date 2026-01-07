FREEMAIL
NERAZURRI SE NE ŠALE /

Inter sa Sučićem stigao do pobjede za bijeg na vrhu ljestvice

Inter sa Sučićem stigao do pobjede za bijeg na vrhu ljestvice
Foto: Marco Bertorello/afp/profimedia

Inter sada ima četiri boda više od Milana koji u četvrtak dočekuje Genou

7.1.2026.
23:46
Hina
Marco Bertorello/afp/profimedia
Nogometaši Intera porazili su na gostovanju Parmu sa 2-0 u susretu 19. kola talijanskog prvenstva iskoristivši kiks Napolija koji je kod kuće odigrao 2-2 protiv Verone.

Inter je poveo u 42. minuti golom Federica Dimarca, a pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Marcus Thuram u osmoj minuti nadoknade. Petar Sučić je za Inter igrao do 69. minute.

Inter sada ima četiri boda više od Milana koji u četvrtak dočekuje Genou.

Na ljestvici Serie A Nerazzuri vode sa 42 boda, Milan i Napoli imaju po 38, a Juventus i Roma po 36 bodova.

Inter sa Sučićem stigao do pobjede za bijeg na vrhu ljestvice