Inter sa Sučićem stigao do pobjede za bijeg na vrhu ljestvice

Nogometaši Intera porazili su na gostovanju Parmu sa 2-0 u susretu 19. kola talijanskog prvenstva iskoristivši kiks Napolija koji je kod kuće odigrao 2-2 protiv Verone.

Inter je poveo u 42. minuti golom Federica Dimarca, a pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Marcus Thuram u osmoj minuti nadoknade. Petar Sučić je za Inter igrao do 69. minute.

Inter sada ima četiri boda više od Milana koji u četvrtak dočekuje Genou.

Na ljestvici Serie A Nerazzuri vode sa 42 boda, Milan i Napoli imaju po 38, a Juventus i Roma po 36 bodova.

