Otkriven novi detalj o našem o Luki: 'Nasmijava me kada to vidim....'

Uoči važne utakmice Serie A protiv Genoe, u kojoj Milan traži nastavak pozitivnog niza u borbi za vrh ljestvice, trener Massimiliano Allegri održao je konferenciju za medije. Uz najavu susreta, posebnu je pažnju posvetio jednom igraču. U centru njegovih pohvala našao se hrvatski maestro Luka Modrić, za kojeg strateg Rossonera ima samo riječi hvale, ističući ga kao ključnu figuru u svlačionici i na terenu.

Strast i poniznost kao ključ uspjeha

Allegri je naglasio kako ga kod Modrića, čije su tehničke vještine neupitne, najviše impresionira nevjerojatna radna etika i pristup. "Modrić tehnički nije iznenađenje, ali ono što najviše oduševljava jest strast koju unosi u svoj posao i, iznad svega, poniznost s kojom se pojavljuje na terenu", rekao je Allegri. Tu je tvrdnju potkrijepio živopisnim primjerom: "Nasmijava me kad vidim da se naljuti sam na sebe i ispričava se nakon što krivo doda loptu. Ljudi poput njega, zaljubljeni u ovaj sport, pravi su primjer."

Više od tehničke kvalitete

Talijanski stručnjak je dodao kako Modrićevu veličinu ne čine samo urođene sposobnosti. "Nisu toliko u pitanju njegove tehničke kvalitete, njih mu je dala majka priroda, svaka mu čast na tome, već strast i ljubav prema sportu koju današnji igrači moraju imati. To je ono što čini razliku", pojasnio je Allegri, aludirajući na brojne distrakcije s kojima se suočavaju moderni nogometaši. Njegova sposobnost da "zna gdje će lopta biti minutu prije svih ostalih", kako je to slikovito opisao nakon jedne ranije utakmice, samo je dodatak karakteru koji ga izdvaja kao vođu.

Ta uloga uzora nije nova tema kada Allegri govori o 39-godišnjem veznjaku. Još od Modrićevog dolaska u klub, trener ga je opisivao kao "dokazanog prvaka kojem ne treba predstavljanje". Njegov utjecaj na momčad je nemjerljiv, a s dvadeset nastupa, jednim pogotkom i dvije asistencije ove sezone, dokazuje da je i dalje ključan igrač na terenu, a ne samo mentor u svlačionici. Allegri ga smatra jednim od svojih najvažnijih igrača, ne samo zbog vizije igre, već i zbog mentaliteta pobjednika koji prenosi na suigrače.

