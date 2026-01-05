Jao, što se njemu događa? Alen Halilović primio težak udarac

Nekoć smatran jednim od najvećih talenata hrvatskog i europskog nogometa, Alen Halilović (29) danas proživljava jedne od najtežih dana svoje karijere. Nizozemski prvoligaš Fortuna Sittard, klub u koji je stigao s nadom da će oživjeti svoj put, stavio ga je na transfer listu.

Bizarna situacija u Sittardu

Halilovićeva trenutna pozicija u klubu opisuje se kao "bizarna". Ove sezone nije odigrao niti jednu minutu, a njegovo ime izbrisano je sa službene momčadske fotografije i klupske web stranice. Kako navode nizozemski mediji, klub ga smatra preskupim igračem s obzirom na doprinos, a njegova visoka plaća postala je preveliko opterećenje za proračun. Trener Danny Buijs jasno je poručio kako su momčadi potrebni novi impulsi, što znači da "suvišni i preskupi igrači" moraju otići kako bi se oslobodio financijski prostor.

Glavni razlog njegovog izbivanja s terena je teška ozljeda gležnja koju je zadobio krajem prošle sezone, a čiji se oporavak zakomplicirao. Dok se on oporavljao izvan kluba, u privatnom okruženju, Fortuna je očito donijela odluku da je njegova budućnost negdje drugdje.

Put od Camp Noua do nogometnog nomada

Karijera Alena Halilovića priča je o vrtoglavom usponu i još bržem lutanju. Kao tinejdžer je rušio rekorde u Dinamu, postavši najmlađi debitant i strijelac u povijesti lige. Njegov talent bio je neosporan, a dribling i pregled igre donijeli su mu usporedbe s Lukom Modrićem i Lionelom Messijem. Transfer u Barcelonu 2014. godine činio se kao ostvarenje sna i logičan korak prema svjetskom vrhu.

Međutim, ondje je naišao na surovu realnost. U veznom redu s Iniestom, Xavijem i Rakitićem za njega nije bilo mjesta. Sam je kasnije priznao svoju najveću pogrešku: "Barcelona je imala plan za mene, ali ga nisam slijedio. Bio sam nestrpljiv." Umjesto da kroz posudbe strpljivo gradi put prema prvoj momčadi, frustriran je odlučio napustiti klub.

Uslijedio je niz transfera i posudbi koji su ga pretvorili u nogometnog nomada. Od Hamburgera, Milana, Standarda, Heerenveena pa sve do engleskih drugoligaša Birminghama i Readinga, Halilović nigdje nije uspio pronaći kontinuitet i opravdati golema očekivanja koja su ga pratila od malih nogu. Povremeni bljeskovi genijalnosti podsjećali su na talent koji posjeduje, no nikada nisu prerasli u konstantu.

Njegova priča ostaje vječni podsjetnik na to kako talent sam po sebi nije dovoljan. Pritisak medija, ponekad krive odluke i nedostatak strpljenja usmjerili su karijeru koja je trebala biti blistava na put kojim se rjeđe ide. S ugovorom koji istječe na ljeto, siječanj je posljednja prilika za Fortunu da zaradi na njegovom odlasku, a za Halilovića nova, tko zna koja po redu, prilika za novi početak.

