Ibrahimović napustio ženu i sina: 'Ne mogu, oprosti...'

Zlatan Ibrahimović izgradio je karijeru i imidž na temelju nezaustavljive snage, arogancije i gotovo božanskog samopouzdanja. No, u svojoj hvaljenoj autobiografiji „Ja sam Zlatan“, švedska nogometna ikona otkrila je trenutak potpune nemoći koji ga je slomio i natjerao na potez koji si, kako kaže, dugo nije mogao oprostiti.

Bio je to trenutak kada je njegov tek rođeni sin Maksimilijan vodio najtežu životnu bitku, a Zlatan, umjesto da bude stup obitelji, pobjegao je iz bolnice.

"Bio je kost i koža"

Nedugo nakon rođenja starijeg sina Maksimilijana 2006. godine, Zlatan i njegova nevjenčana supruga Helena Seger primijetili su da nešto nije u redu. Dječak nije dobivao na težini, štoviše, gubio ju je i neprestano je povraćao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Nismo znali zašto, je li to normalno? Povraćao je stvarno neprestano. Razgovarao sam s obitelji i prijateljima i svi su me tješili da to nije strašno, pokušavao sam i sam sebe tada utješiti“, prisjetio se Ibrahimović u svojoj knjizi. Kada su ga napokon odveli liječniku, uslijedio je šok. Dječak je hitno zadržan u bolnici.

„Cijelo tijelo mi je bilo u grču. Nikad se nisam tako osjećao, ni blizu. Dok nisam dobio dijete, bio sam gospodin Nedodirljivi. Mogao sam biti i bijesan i lud, pokazati sve moguće emocije. I sve se moglo riješiti ako si čvrst i uporan, ali ovo nije bilo ništa od toga. Bio sam nemoćan“, napisao je. Stanje se pogoršavalo. „Maksimilijan je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali da se vidjelo da je postao kost i koža. Izgledao je kao da ga život napušta.“

Trenutak slabosti: "Ne mogu ovo podnijeti"

Liječnici su utvrdili da novorođenče mora hitno na operaciju želuca. Ta je vijest potpuno slomila nogometaša koji je u to vrijeme bio zvijezda milanskog Intera. Osjećaj nemoći bio je prevelik.

„Ne sjećam se puta do bolnice. Sjećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gdje mi je sin, na kraju su me odveli do velike sale gdje je Maksimilijan ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada… Imao je cjevčice kroz tijelo i nos. Tad kao da mi je srce iščupano iz grudi“, stoji u potresnom priznanju iz autobiografije.

U tom trenutku, suočen s najvećim strahom, Zlatan se slomio. Nije mogao ostati uz sina i suprugu. "'Volim vas oboje. Sve ste mi. Ali ne mogu ovo podnijeti. Nazovi me za najmanju sitnicu koja se dogodi', rekao sam Heleni i pobjegao iz bolnice.“

Ožiljak kao podsjetnik na život

Srećom, operacija je uspjela i Maksimilijan se potpuno oporavio. Danas je zdrav mladić koji, zajedno s mlađim bratom Vincentom, slijedi očeve stope u mlađim uzrastima AC Milana.

„Maksi još uvijek ima ožiljak. Često se toga sjetim. Iskreno, daje mi bolji pogled na život“, zaključio je Ibrahimović.

Iako je Maksimilijan jednom priznao da je zbog očevog pritiska i usporedbi mrzio nogomet do svoje jedanaeste godine, danas obojica sinova grade vlastiti put. Zlatan tvrdi da od njih ne zahtijeva ništa osim da daju sve od sebe, za sebe, a ne za svog slavnog oca.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule